Lancement de la 12e édition de la campagne SAC-À-DONS

C’est mardi, à l’École des Bâtisseurs - Édifice Jonquière que la Fondation pour l’enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Société Saint-Vincent de Paul et le groupe Jean Coutu ont lancé la 12e campagne SAC-À-DONS.

Cette dernière, qui commence ce jour-même, se déroule jusqu’au 20 juillet prochain sous la présidence d’honneur de M. Yvan Pageau, associé chez MNP. Lancée dans le but d’offrir un soutien concret aux jeunes en situation de vulnérabilité, la campagne a pour objectif de remettre des sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des enfants de la région, leur permettant de débuter l’année scolaire avec assurance. La directrice générale de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, Karine Brassard, avoue l’objectif de pouvoir aider 1 300 personnes, sur l’ensemble de la région 02, « de La Baie à Chibougamau ». Le gestionnaire de Jean Coutu, Dominick Béland, a pour sa part dévoilé un objectif de plus de 65 000 $.

Le président d’honneur de la campagne 2025, Yvan Pageau, confie que ça fait longtemps qu’il voulait s’impliquer dans SAC-À-DONS et que maintenant, ça y est.

« Ça fait longtemps que je constatais les impacts et la campagne se dérouler, et je me disais justement qu’un jour je pourrais y prendre part. Je suis père de deux petites filles, donc quand on fait le magasinage des effets scolaires à chaque début d’année, je vois bien qu’il y a des choix à faire et qu’on ne peut pas tout se permettre. Les impacts sont directs quand vient le temps d’amasser des sous pour cette campagne-là », rapporte-t-il.

La directrice adjointe de l’École des Bâtisseurs – Édifice Jonquière, Julie Drapeau, s’est quant à elle dite témoin que les besoins de la clientèle sont toujours là, elle dont l’école participe pour une 1e fois à la campagne.

« C’est la première année qu’on met un visage sur une école qui participe. Pour nous, ça va être de propager cette information-là au sein de nos écoles, nos membres du personnel. Avoir des partenaires externes qui vont pouvoir nous aider là-dedans, c’est vraiment un gros plus pour la réussite de nos élèves. »

Yvan Pageau profite de l’occasion pour inviter ses collègues d’entreprises à participer nombreux à la campagne SAC-À-DONS.

« J’invite mes clients, mes amis, mes collègues, mes fournisseurs et autres, je pense que ce ne sont pas de grosses sommes à investir pour aider les jeunes. Seulement 1000$ peut aider 10 jeunes, donc j’incite tout le monde à donner le plus possible », laisse-t-il savoir.