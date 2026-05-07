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Un don de L’HOTEL10 pour le fonds de la Fondation Dédé Fortin

Émile Boudreau
Le 07 mai 2026 — Modifié à 07 h 53 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’HOTEL10, un établissement hôtelier situé au cœur de Montréal, a remis un don de 4 159,75 $ au fonds perpétuel de la Fondation Dédé Fortin. Cette contribution vise à soutenir l’action communautaire d’organismes venant en aide aux hommes en difficulté.

Le montant correspond à 10 % des revenus générés par la SUITE2116 chez Dédé, une chambre de l’hôtel célébrant la mémoire du chanteur et créateur du groupe Les Colocs. Le projet a été conçu en collaboration avec la famille Fortin, Jimmy Bourgoing, Lise Raymond et Émilie André.

« À travers cette initiative, nous souhaitons honorer la mémoire de Dédé Fortin. Nous sommes heureux d’appuyer et de contribuer à cette cause importante. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent la mission du Fonds en séjournant dans la SUITE2116. », a souligné Jo-Anne Sauvé-Taylor, directrice générale de l’HOTEL10.

La SUITE2116

La SUITE2116 occupe le loft qu’André Fortin a habité de 1991 à 1998. Pensée comme une immersion dans l’univers poétique du regretté chanteur, la chambre permet aux visiteurs de plonger dans l’esprit créatif de cette figure marquante de la scène musicale québécoise des années 1990. On y retrouve notamment des notes manuscrites de l’artiste, des citations, une murale ainsi que des vitraux.

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