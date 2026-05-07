SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 07 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 14 s

Saint-Edmond-les-Plaines

Une forêt nourricière pour nourrir, rassembler et éduquer la communauté

Emmanuelle LeBlond
Le 07 mai 2026 — Modifié à 11 h 54 min le 06 mai 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

L’automne prochain, plus de 1000 végétaux comestibles prendront racine sur un terrain de Saint‑Edmond‑les‑Plaines, donnant vie à une forêt nourricière rendue possible grâce à l’expertise de l’organisme Eurêko.

Entre les rues Bernard et Savard, un terrain inutilisé attendait une vocation. La municipalité s’est demandé comment le mettre en valeur, et l’idée d’une forêt nourricière a émergé. Le maire, Martial Gauthier, y voit une foule d’avantages.

« On veut développer notre municipalité. Ça peut attirer une certaine clientèle de citoyens. On parle d’insécurité alimentaire. La forêt nourricière est dans la rue où il y a des Habitations à loyer modique (HLM) déjà. Ça peut donner un petit coup de pouce », dit-il, en ajoutant qu’un tel projet peut aussi renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

Depuis les dernières années, Eurêko a aménagé une quarantaine de forêts nourricières, à différentes tailles, en partenariat avec des organismes, des écoles et des municipalités sur le territoire. L’organisme, basée à Chicoutimi, a développé une expertise en la matière et sait exactement comment orienter ce type de projet.

Qu’est‑ce qu’une forêt nourricière? « Tous les végétaux qui la composent ont une partie comestible, comme le fruit, la feuille ou la racine », explique Émilie Lapointe, biologiste et chargée de projet en verdissement urbain et agriculture urbaine chez Eurêko.

On y retrouve, par exemple, des arbres fruitiers comme le pommier ou l’amélanchier, ainsi que des arbustes produisant de la camerise ou de la framboise. Des fleurs comestibles, comme l’hémérocalle ou la marguerite, y ont aussi leur place, tout comme diverses fines herbes et même des arbres à noix

À Saint-Edmond-les-Plaines, il est prévu d’aménager une forêt nourricière composée de 1000 végétaux comestibles. Mais ce n’est pas tout. « On vise l’intégration de mobiliers pour créer un lieu de rassemblement. On veut que la population puisse venir y faire des activités. On souhaite aussi que l’école et les enseignants puissent y amener les élèves, un peu comme dans une classe extérieure. Il y aura des bancs, des tables de pique‑nique et un sentier. »

Au‑delà de son apport en autonomie alimentaire, la forêt nourricière offrira un espace propice à la sociabilisation et à la réduction de l’isolement, favorisant notamment les échanges intergénérationnels.

Ce projet est aussi une belle occasion pour éduquer la population. « Ça devient un site éducatif sur ce qui pousse bien dans la région au niveau des végétaux comestibles. Ça permet aux gens de découvrir de nouvelles saveurs. Il y a beaucoup d’arbres fruitiers ou de fleurs comestibles qu'ils ne connaîtront pas », dit Émilie Lapointe.

Des activités sont aussi prévues sur le site dans les deux prochaines années pour informer la population sur les végétaux comestibles. Une affiche, un plan de la forêt nourricière et un calendrier de collecte seront sur place.

La plantation devrait avoir lieu au début du mois de septembre. Les citoyens seront invités à participer au projet, et l’horticultrice de la municipalité, Josiane Soulières, sera présente pour partager ses connaissances.

Dès la première année, les végétaux produiront de la nourriture. L’évolution de la forêt nourricière suivra au fil des saisons.

Ce projet est rendu possible grâce au Fonds santé durable et bien-être des communautés du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Fonds des infrastructures alimentaires locales du ministère de l'Agriculture et l'agroalimentaire du Canada.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec solidaire presse le gouvernement de déposer un projet de loi
Publié à 19h00

Québec solidaire presse le gouvernement de déposer un projet de loi

Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de légiférer rapidement afin d’encadrer la vente de boissons énergisantes caféinées aux personnes mineures, à la suite du dépôt d’une pétition de plus de 35 000 signatures à l’Assemblée nationale. Parrainée par le député responsable en matière de santé pour Québec solidaire, Guillaume ...

LIRE LA SUITE

Les municipalités québécoises au bord de l’asphyxie financière
Publié à 18h00

Les municipalités québécoises au bord de l’asphyxie financière

Les municipalités québécoises font face à un déséquilibre grandissant entre leurs responsabilités et les ressources financières dont elles disposent pour y répondre selon une nouvelle étude commandée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Selon l’étude, les pressions liées aux infrastructures et aux responsabilités confiées aux villes et ...

LIRE LA SUITE

Ottawa resserre temporairement le contrôle sur de nouvelles substances
Publié à 17h00

Ottawa resserre temporairement le contrôle sur de nouvelles substances

Le gouvernement fédéral a annoncé l’imposition de nouvelles mesures de contrôle temporaires visant trois substances susceptibles de faire leur apparition dans le marché des drogues illégales au Canada. Ces contrôles entreront en vigueur le 5 juin 2026 et s’appliqueront pour une période d’un an. Les substances ciblées sont deux opioïdes ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES