SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 18 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 16 s

Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région

Charles-Antoine Desmeules
Le 17 février 2026 — Modifié à 18 h 49 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, et le candidat aux élections partielles dans Chicoutimi, Olivier Dion, ont présenté aujourd’hui en conférence de presse le Train des Bleuets, un projet de réseau ferroviaire interurbain visant à améliorer la mobilité, l’économie et le développement régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Train des Bleuets serait un réseau de transport équipé de six à huit locomotives, exploité sur plus de 240 kilomètres de voies ferrées déjà existantes. Chaque année, le projet pourrait générer plusieurs dizaines de millions de dollars de retombées économiques.

Vingt et une gares seraient aménagées de Dolbeau-Mistassini à La Baie, en passant par Roberval, afin de desservir l’intégralité de la région.

Selon les estimations du parti et de son consultant en aménagement du territoire, auteur du rapport, Anthoni Barbe, le Train des Bleuets pourrait être un moyen de transport utilisé par près de 250 000 personnes.

Le projet serait non seulement bénéfique pour les déplacements quotidiens de la population, mais constituerait également un outil efficace pour accroître le tourisme sur le territoire.

« C’est une opportunité touristique majeure. On pourrait imaginer, dans une même journée, des allers-retours à la plage ou à Val-Jalbert, des navettes vers le Zoo de Saint-Félicien ou encore vers les monts de ski en hiver… C’est vraiment l’idée d’un projet structurant qui permettrait de se déplacer partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean », énumère M. Barbe.

Il ajoute que le projet serait en mesure d’attirer 50 000 visiteurs supplémentaires par année et de générer, du même coup, des retombées moyennes de huit millions sept cent cinquante mille dollars annuellement dans le secteur touristique.

Mise en place

En combinant les coûts liés à l’acquisition des rames, à l’aménagement des gares et haltes, ainsi qu’à la remise à niveau de certaines voies ferroviaires, le coût total du Train des Bleuets s’élèverait à près de 250 millions de dollars.

La construction, prévue sur environ deux ans, pourrait générer plusieurs centaines d’emplois dans la région et en assurer la majorité à long terme.

« Climat Québec veut faire des investissements structurants, pas des grosses ballounes qui pètent, qui causent des faillites ou du gaspillage de centaines de millions de dollars. C’est un projet pratique, pragmatique, efficace et économique pour du vrai développement régional. […] C’est réalisable très rapidement, tout ce que ça prend, c’est seulement de la volonté politique, parce que l’argent, il y en a », déclare Martine Ouellet.

Le candidat à l’élection partielle, Olivier Dion, se réjouit à l’idée du projet.

« C’est de prendre ce que nos grands-pères ont bâti et de l’adapter à notre réalité. […] De la fabuleuse jusqu’à la tête du lac, on va faire découvrir notre royaume, on va le faire rayonner au monde entier ! C’est comme ça qu’on va se développer. On a le plus beau territoire du Québec et c’est à nous d’agir en conséquence. »

Lutte contre les changements climatiques

Le Train des Bleuets s’inscrit dans une vision globale et moderne de la mobilité et sera directement arrimé aux réseaux de transport collectif existants.

Grâce à l’utilisation initiale de trains hybrides batterie-diesel et à une électrification complète progressive du réseau, le projet réduira significativement les émissions de GES et contribuera à diminuer la congestion routière, la dépendance aux énergies fossiles et les coûts liés à l’étalement urbain.

Éventuellement, le réseau ferroviaire du Train des Bleuets pourrait également être relié à d’autres régions du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Lancement du mouvement Le communautaire à boutte
Publié hier à 17h00

Lancement du mouvement Le communautaire à boutte

Le Comité Mob Sag-lac a réuni plus de 130 organismes communautaires de la région lors d’une séance d’information consacrée au mouvement Le communautaire à boutte.  Cette campagne nationale vise à dénoncer le sous-financement chronique du secteur communautaire et ses répercussions concrètes tant sur les organismes que sur les populations qu’ils ...

LIRE LA SUITE

Une saison record au Québec en 2025
Publié hier à 14h00

Une saison record au Québec en 2025

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dresse un bilan particulièrement positif de la saison 2025 de chasse à l’orignal au Québec. Les données dévoilées témoignent d’une année marquante, avec un taux de succès qui surpasse plusieurs records établis au cours de la dernière ...

LIRE LA SUITE

Les conséquences directes des problèmes de Cuba
Publié hier à 13h00

Les conséquences directes des problèmes de Cuba

Il faudra plonger votre main plus profondément dans votre portefeuille si vous désirez vous rendre dans une destination soleil dans les prochains mois. Les multiples problèmes vécus à Cuba, dont le manque de personnel et la pénurie d’essence, font que plusieurs clients d’agences de voyages font des pieds et des mains pour faire relocaliser en ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES