Climat Québec dévoile le Train des Bleuets, un projet structurant pour la région

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, et le candidat aux élections partielles dans Chicoutimi, Olivier Dion, ont présenté aujourd’hui en conférence de presse le Train des Bleuets, un projet de réseau ferroviaire interurbain visant à améliorer la mobilité, l’économie et le développement régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Train des Bleuets serait un réseau de transport équipé de six à huit locomotives, exploité sur plus de 240 kilomètres de voies ferrées déjà existantes. Chaque année, le projet pourrait générer plusieurs dizaines de millions de dollars de retombées économiques.

Vingt et une gares seraient aménagées de Dolbeau-Mistassini à La Baie, en passant par Roberval, afin de desservir l’intégralité de la région.

Selon les estimations du parti et de son consultant en aménagement du territoire, auteur du rapport, Anthoni Barbe, le Train des Bleuets pourrait être un moyen de transport utilisé par près de 250 000 personnes.

Le projet serait non seulement bénéfique pour les déplacements quotidiens de la population, mais constituerait également un outil efficace pour accroître le tourisme sur le territoire.

« C’est une opportunité touristique majeure. On pourrait imaginer, dans une même journée, des allers-retours à la plage ou à Val-Jalbert, des navettes vers le Zoo de Saint-Félicien ou encore vers les monts de ski en hiver… C’est vraiment l’idée d’un projet structurant qui permettrait de se déplacer partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean », énumère M. Barbe.

Il ajoute que le projet serait en mesure d’attirer 50 000 visiteurs supplémentaires par année et de générer, du même coup, des retombées moyennes de huit millions sept cent cinquante mille dollars annuellement dans le secteur touristique.

Mise en place

En combinant les coûts liés à l’acquisition des rames, à l’aménagement des gares et haltes, ainsi qu’à la remise à niveau de certaines voies ferroviaires, le coût total du Train des Bleuets s’élèverait à près de 250 millions de dollars.

La construction, prévue sur environ deux ans, pourrait générer plusieurs centaines d’emplois dans la région et en assurer la majorité à long terme.

« Climat Québec veut faire des investissements structurants, pas des grosses ballounes qui pètent, qui causent des faillites ou du gaspillage de centaines de millions de dollars. C’est un projet pratique, pragmatique, efficace et économique pour du vrai développement régional. […] C’est réalisable très rapidement, tout ce que ça prend, c’est seulement de la volonté politique, parce que l’argent, il y en a », déclare Martine Ouellet.

Le candidat à l’élection partielle, Olivier Dion, se réjouit à l’idée du projet.

« C’est de prendre ce que nos grands-pères ont bâti et de l’adapter à notre réalité. […] De la fabuleuse jusqu’à la tête du lac, on va faire découvrir notre royaume, on va le faire rayonner au monde entier ! C’est comme ça qu’on va se développer. On a le plus beau territoire du Québec et c’est à nous d’agir en conséquence. »

Lutte contre les changements climatiques

Le Train des Bleuets s’inscrit dans une vision globale et moderne de la mobilité et sera directement arrimé aux réseaux de transport collectif existants.

Grâce à l’utilisation initiale de trains hybrides batterie-diesel et à une électrification complète progressive du réseau, le projet réduira significativement les émissions de GES et contribuera à diminuer la congestion routière, la dépendance aux énergies fossiles et les coûts liés à l’étalement urbain.

Éventuellement, le réseau ferroviaire du Train des Bleuets pourrait également être relié à d’autres régions du Québec.