Deux nominations pour le balado de Nutrinor aux prix canadiens de la baladodiffusion

Le balado Racines et récoltes, produit par la coopérative Nutrinor, s’est distingué en obtenant deux nominations aux prix canadiens de la baladodiffusion (Canadian Podcast Awards), dans les catégories « Meilleur balado d’affaires » et « Meilleur balado francophone ».

Créé en 2024 dans le cadre du 75e anniversaire de Nutrinor en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac, ce balado vise à mettre en lumière l’histoire de la coopérative et les personnes qui ont contribué à son développement.

« C’était l'occasion rêvée de mettre les humains de l'avant, c'est-à-dire à la fois à nos membres, parce que Nutrinor est avant tout une coopérative de membre, mais aussi nos employés. », explique Michel Blackburn, conseiller en communication chez Nutrinor. « L'objectif était avant tout de montrer la qualité de la coopérative, mais aussi la richesse et la fierté des humains qui en font partie. », poursuit-il.

À ce jour, une douzaine d’épisodes ont été publiés, réunissant 30 invités parmi lesquels figurent des historiens, des administrateurs et dirigeants – anciens et actuels –, des employés ainsi que des agriculteurs membres.

Une reconnaissance inattendue

Selon Michel Blackburn, cette double nomination, attribuée par un jury composé de 245 experts en baladodiffusion à travers le Canada, témoigne de la capacité du balado de Nutrinor à transmettre la fierté de ses membres et de ses employés, tout en mettant en valeur la force des récits qui illustrent la longévité et la résilience de la coopérative. Toutefois, il ne cache pas son étonnement face à cette reconnaissance.

« C’est une super belle surprise parce qu’on n'a jamais eu la prétention de gagner des prix, surtout avec ce balado qui était un premier essai. On ne peut pas dire qu'on est des experts en balado, loin de là. », explique-t-il.

Les gagnants seront annoncés plus tard. La date officiel n’a pas encore été dévoilé.