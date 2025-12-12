MRC de Maria-Chapdelaine : un budget de 23,8 M$ pour 2026

Les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine ont récemment adopté un budget de 23,8 M$ pour l’année 2026. Il s’agit d’une augmentation de 778 775 $ par rapport à l’exercice budgétaire 2025.

Au chapitre des revenus, la MRC prévoit toucher des transferts et subventions pour tout près de 7,1 M $, soit 150 270 $ de plus qu’en 2025. Sur ce montant, l’organisation recevra un montant de 495 600 $ de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), agissant comme fiduciaire de la Stratégie régionale sur la main-d’œuvre municipale.

En services rendus, une somme de 5,8 M$ est budgétée pour une légère augmentation de 115 940 $.

Pour ce qui est des quotes-parts des municipalités de la MRC, elles se chiffreront à 5,2 M$, en augmentation de 11 600 $ par rapport à 2025.

La MRC prévoit une hausse de 91 810 $ en revenus provenant d’autres sources tels que les centrales hydroélectriques pour un total de près de 4,5 M$.

Notons que les autres MRC qui participent à la Stratégie de main-d’œuvre municipale contribueront à l’échelle de 99 000 $.

Administration

En ce qui a trait aux dépenses, l’administration est le secteur qui connaît la plus forte diminution avec 379 100 $ de plus qu’en 2025 pour un total d’environ 2,9 M$.

Au moment d’élaboration du budget 2026, l’organisation avait prévu une réduction de 401 500 $ du programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ), puisque le gouvernement n’avait pas annoncé son renouvellement.

Le programme RénoRégion soutient les propriétaires-occupants de milieux ruraux à faible ou modeste revenu dans la réalisation de rénovations majeures.

La veille de la présentation du budget, la MRC de Maria-Chapdelaine a appris que le gouvernement injectait 29 M$ dans le programme pour les prochaines années, fait savoir le préfet Jean Morency.

Ainsi, les résidents du territoire demeurent admissibles au programme, dont le renouvellement n’a pas d’impact direct sur le budget 2026.

De plus, des frais de 110 000 $ liés aux élections en 2025 ne figurent pas dans le budget 2026, ce qui explique la variation par rapport à l’an dernier.

Développement économique

À l’inverse, la hausse la plus importante (1,2 M$) au niveau des dépenses provient du secteur du développement économique qui est chiffré à tout près de 7,9 M$.

Lors de la dernière séance du conseil de la MRC, le directeur de l’administration Tim St-Pierre a précisé que ce montant est destiné à soutenir l’ensemble des projets de l’organisation, qu’il s’agisse du développement du milieu, des organismes ou des entreprises.

« On retrouve toutes nos actions en développement local, social, agricole, touristique, économique et la vitalité du milieu », a-t-il énuméré.

La variation entre 2025 et 2026 s’explique principalement par deux facteurs. « On est fiduciaire de la Stratégie régionale sur la main-d’œuvre municipale avec l’ensemble des MRC de la région. Donc, c’est nous qui allons avoir toutes les dépenses de ce projet et les revenus qui vont venir avec. On a 619 000 $ de dépenses pour 2026 reliées à ce projet-là », a-t-il dit, en précisant que la participation de la MRC est de 24 000 $.

Ensuite, on retrouve des investissements de 750 000 $ dans des projets éoliens menés avec la MRC de Domaine-du-Roy.

« Hydro-Québec fait des ententes avec les communautés limitrophes du projet, dont avec la MRC de Domaine-du-Roy et les communautés autochtones. Domaine-du-Roy nous demande d’être partenaire dans l’investissement. Il va avoir un investissement initial à faire. C’est juste une projection. Il n’y a rien d’établi encore par rapport à ça. On viendrait investir dans le projet comme partenaire. C’est une entente qu’il y a à faire entre les deux MRC », indique Jean Morency.

Dans le développement économique, des sommes sont également réservées pour la révision du Plan de développement des activités agricoles (65 000 $) ainsi que la poursuite de la stratégie industrielle (65 000 $).

L’aménagement et l’urbanisme représentent quant à eux de gros morceaux dans le budget de la MRC, s’élevant à 6 361 075 M$ en 2026, ce qui représente une hausse de 90 965 $.

Le service de la dette est de 2 295 900 $, ce qui représente une augmentation de 5 300 $.