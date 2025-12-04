Les gens donnent plus que l'an dernier, mais un peu moins qu'en 2023

La Guignolée des médias Saguenay-Lac-Saint-Jean termine sa 34e édition avec un total de 291 000 $ en dons amassés dans les rues, ce qui correspond à une hausse de 7 000 $ par rapport à l’an passé et à 2 000 $ de moins qu'en 2023.

À Saguenay, les bénévoles et les médias ont réussi à récolter 15 682 $ dans l’arrondissement de La Baie, 64 545 $ dans celui de Chicoutimi, 37 470 $ dans celui de Jonquière et 36 541 $ dans le secteur du Kénogami.

Au Lac-Saint-Jean, 40 146 $ ont été amassés à Alma et 19 484 $ à Saint-Félicien. À Dolbeau-Mistassini, la récolte fut particulièrement exceptionnelle avec un montant 77 524 $.

À ces montants s’ajoutent les dons en ligne, qui totalisent 27 534 $, ainsi que les dons des Amis de La guignolée des médias et des entreprises, qui totalisent quant à eux 37 535 $, portant le total global à 356 461 $ à ce jour de la campagne.

La Grande Guignolée des médias Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à remercier tous les bénévoles, les partenaires les Amis de La guignolée des médias Maxi, Provigo, Nissan et les Caisses Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les médias régionaux et Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean pour leur solidarité et leur contribution.

Les dons amassés seront distribués aux sept soupes populaires de la région pour permettre d’offrir des repas aux personnes démunies toute l’année. La campagne se déroulait cette année sous la présidence d’honneur de Monseigneur René

Guay, évêque du Diocèse de Chicoutimi, et d’Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean.

Il est possible de faire un don jusqu’au 31 décembre 2025 en ligne au www.laguignoleeslsj.com, en textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $, en denrées non périssables et en argent chez les Amis de La guignolée des médias, soit les supermarchés Maxi et Provigo et les concessionnaires Nissan de la région.