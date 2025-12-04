Une somme « exceptionnelle » pour la guignolée de la Soupe populaire

La Soupe populaire de chez-nous de Dolbeau-Mistassini peut crier haut et fort mission accomplie. Porté par la générosité de la communauté, l’organisme a récolté plus de 77 500 $, une somme qualifiée d’exceptionnelle.

Jeudi midi, plus d’une vingtaine de bénévoles se sont réunis aux locaux de la Soupe populaire de chez-nous pour découvrir le montant récolté lors de la 28e guignolée annuelle. Le résultat est tombé : 77 524 $ ont été amassés, provoquant une vive émotion et une grande satisfaction parmi les personnes présentes.

« On est dans l’euphorie. La population a été très généreuse », se réjouit Réal Dufour, président de la Fondation Sr Marcelle Gravel et administrateur au conseil d’administration de la Soupe populaire de chez-nous.

Ce dernier a tenu à remercier les citoyens qui ont participé en grand nombre à la collecte. « On n’a pas fait une campagne pour sensibiliser davantage. On a fait ce qu’on a fait d’habitude. Je n’avais pas d’objectif. On prenait ce que les gens nous donnaient pour aider les plus démunis avec ça. C’est gagnant. Les résultats sont là », exprime-t-il.

L’an dernier, une somme de 44 118 $ avait été amassée dans le cadre de la guignolée annuelle. Le montant de cette année marque une hausse significative.

Selon Réal Dufour, la présidente d’honneur de la 28e édition de la levée de fonds, Dominique Rousseau, a fait une nette différence, que ce soit par son implication et son vaste réseau de contacts.

Cette dernière a pris son rôle à cœur. Dès jeudi matin, Dominique Rousseau était sur le terrain. « J’ai été une partie de l’avant-midi dehors au coin de la 4e avenue et la rue des Érables pour prendre les dons. Après, on en a amassé dans quelques commerces, entre autres à la Commission scolaire. Aussi, je suis allée à Mistassini au Dépanneur Pierrette. Stéphane Houde et son équipe de bénévoles étaient sur place », décrit-elle.

Dominique Rousseau a adoré son expérience. Les automobilistes ont fait preuve d’une belle solidarité, d’après ses observations. « On s’attendait à ce que les gens vident leur monnaie. On a reçu des 5 $, des 10 $, des 20 $, des 50 $ », s’exclame-t-elle.

La présidente d’honneur est fière de l’engagement collectif qui s’est manifesté. « Dans l’économie, il y a des périodes qui sont plus difficiles. On s’aperçoit que les gens d’ici ont le cœur sur la main. C’est vraiment incroyable ce qu’on est capable d’aller chercher en quelques heures auprès de notre population. »

Cette dernière rappelle que la guignolée annuelle constitue la seule source de financement permettant à l’organisme de fonctionner. La Soupe populaire de chez-nous peut compter sur la contribution de 28 bénévoles dévoués qui offrent des repas chauds aux personnes les plus démunies.