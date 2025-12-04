Jacynthe Doucet, de la quincaillerie à la mairie de Normandin

Après quatre décennies consacrées au secteur de la quincaillerie, Jacynthe Doucet choisit aujourd’hui de mettre son expertise et son énergie au service de la collectivité en devenant mairesse de Normandin. Sa vision, orientée vers l’avenir, fait du développement économique la priorité centrale de son mandat.

« J’ai commencé à travailler en quincaillerie à l’âge de 11 ans, raconte-t-elle. C’était familial. Du plus longtemps que je me souvienne, j’étais petite et je courais dans les allées de la quincaillerie. J’allais à l’école. J’allais travailler. Durant mon parcours collégial, je travaillais pendant l’été. À l’université, c’était la même chose. Quand j’ai fini l’université, j’ai commencé à travailler à temps plein. Je connais tous les gens du secteur GÉANT. »

L’ancienne propriétaire de Matériaux Luc Doucet de Normandin gérait une vingtaine d’employés au sein de l’entreprise. « J’aimais beaucoup être en contact avec les clients et les employés. Je travaillais dans mon bureau les portes ouvertes. Tout le monde pouvait entrer », souligne Jacynthe Doucet.

En 2021, Matériaux Luc Doucet de Normandin est passé aux mains de Ferlac. Jacynthe Doucet est restée un moment dans le milieu, épaulant la nouvelle équipe dans la gestion des cinq magasins du groupe.

Après une pause professionnelle de quelques mois, la femme de 59 ans a récemment décidé de se lancer en politique. « J’avais le besoin de retrouver les clients qui m’ont encouragé pendant 40 ans. Je trouvais que je leur devais ça », exprime-t-elle.

Fidèle à son expérience passée, Jacynthe Doucet entend poursuivre dans la même voie en privilégiant un leadership de proximité axé sur l’humain. « C’est dans l’unisson qu’on avance », telle est la phrase qui guidera son premier mandat à la mairie de Normandin.

« Je veux travailler en union parce que mes employés municipaux sont tous importants. Ils ont tous quelque chose à nous apporter, si on les fait participer ou si on demande leur opinion. Ils ont tous quelque chose à nous apporter pour grandir en tant que collectivité. »

Développement économique

Jacynthe Doucet souhaite dynamiser le développement économique à Normandin. « C’est sûr qu’on a la base d’une municipalité à entretenir. C’est normal. J’aimerais ça monter ça à un autre niveau avec la collaboration du conseil municipal et de l’équipe municipale. Je sais que les citoyens vont embarquer », affirme-t-elle.

Pour l’instant, la mairesse choisit de garder une certaine réserve quant aux initiatives qu’elle envisage. Une chose est certaine : avant d’entreprendre toute action, elle tient à consulter les citoyens.

« C’est certain que je veux aller vers le public. Je souhaite présenter ce que je veux accomplir, ce que nous pouvons réaliser ensemble et m’assurer que les citoyens sont d’accord. Je ne prendrai aucune décision majeure sans consulter la population. Pour tout projet de développement économique à long terme, il est essentiel que les citoyens soient sondés. »

Aux yeux de Jacynthe Doucet, le principal défi de Normandin demeure son attractivité. « Dans toutes les municipalités, il y aura toujours du travail à faire. C’est partout pareil. L’important, c’est de garder un pas d’avance. En entreprise, j’ai toujours fonctionné ainsi, et je continue de le faire aujourd’hui », soutient-elle.

Rappelons que Jacynthe Doucet a été élue par acclamation à Normandin. Le maire sortant, Jean Morency, occupe dorénavant la fonction de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine.