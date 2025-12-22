Simon Trottier et Mat Lévesque célèbrent 20 ans d’amitié sur scène

Vingt ans d’amitié, ça se fête! Les humoristes Simon Trottier et Mat Lévesque présentent en grande première Innocents, un spectacle inédit où leur complicité se raconte à travers des anecdotes hilarantes et des souvenirs partagés, le 31 janvier à la Salle Desjardins Maria-Chapdelaine.

Les deux artistes n’en sont pas à leur première collaboration. « Mathieu et moi préparons notre cinquième année au Théyâtre du bien beau à Dolbeau-Mistassini. On commence à avoir une petite notoriété locale qui fait que les gens apprécient ce qu’on offre en région. Notre but était de louer la salle de spectacle. On voulait offrir un spectacle au public en présentant un 45 minutes de stand-up chacun », raconte Simon Trottier.

Et puis, l’idée a pris une autre dimension. « Mathieu et moi sommes amis depuis le secondaire. Ça fait plus de vingt ans. On s’est dit, pourquoi ne pas célébrer notre complicité et notre amitié en faisant un spectacle qui parle de nous? Moi, je fais du stand-up qui parle de Mathieu et Mathieu fait du stand-up qui parle de moi. »

Les humoristes souhaitent avant tout avoir du plaisir sur la scène. Et nul doute qu’ils y parviendront. « On est deux personnes qui aiment extrêmement rire. Dans notre humour, on le prouve beaucoup. On est toujours capable de faire rire l’autre. On n’a jamais peur de faire une blague à l’autre. On se connaît énormément. On est capable d’en prendre. C’est une amitié basée sur l’honnêteté. On s’est trouvé dans un style d’humour qui nous rassemble », exprime Simon Trottier.

En plus des numéros de stand-up conventionnels, les complices fouleront ensemble la scène pour l’introduction et la clôture du spectacle. Pour marquer l’événement, Simon Trottier et Mat Lévesque feront renaître leur groupe de musique parodique, créé il y a une vingtaine d’années.

Durant la représentation, le public aura droit à un lot de blagues inédites. « C’est un spectacle exclusif pour les gens de Dolbeau qu’on lance à Dolbeau, indique l’humoriste. On a fait quelques rodages. On a été le roder à Saint-Honoré et on va le redonner à Alma et à Saint-Félicien, question de se le mettre en bouche. »

Les Dolmissois sont fiers de pouvoir présenter au tel spectacle dans leur coin. « C’est important pour nous de le faire et que les gens qui nous suivent depuis les débuts aient accès à des exclusivités. »

La vente des billets a été lancée. Jusqu’à présent, le public répond présent. « Présentement, le parterre est pratiquement plein, se réjouit Simon Trottier. Il reste une vingtaine de places. On vient d’ouvrir le balcon. On encourage les gens à les réserver leurs billets. Il n’y a pas de mauvaise place à la salle de spectacle. »

Tout le monde est invité à prendre part à la fête. « Ça va vraiment être un gros party. Les gens qui nous suivent, qui nous aiment, c’est absolument un rendez-vous. Ceux qui veulent découvrir, je vous invite à le faire », termine-t-il.