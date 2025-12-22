SUIVEZ-NOUS

Lundi, 22 décembre 2025

Faits divers

Temps de lecture : 22s

Accident mortel

Un conducteur décède après une sortie de route à Albanel

Émile Boudreau
Le 22 décembre 2025 — Modifié à 09 h 00 min le 22 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un homme dans la soixantaine a perdu la vie à la suite d’un accident survenu tôt dimanche matin à Albanel.

Selon Radio-Canada, le conducteur aurait effectué une embardée avant de percuter un poteau sur la rue de l’Église, qui constitue un tronçon de la route 169.

L’accident s’est produit vers 3 h 30. Rapidement pris en charge par les services d’urgence, l’homme a été transporté au centre hospitalier, où il a succombé à ses blessures.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES