Un départ hâtif et prometteur pour la saison de ski de fond

La saison de ski de fond est bel et bien lancée dans la région, et ce, plus tôt que ce à quoi les amateurs sont habitués. Dès la mi-novembre, plusieurs centres ont pu accueillir leurs premiers skieurs, profitant de conditions hivernales favorables qui laissent présager une saison longue et achalandée.

Au centre de ski de fond Le Norvégien, à Jonquière, l’ouverture partielle a eu lieu autour des 12 et 13 novembre, avec la mise en service des pistes familiales. Malgré une neige initialement plus mouilleuse, le passage de la machinerie a permis de créer une base solide dans les sentiers.

« C’est une ouverture hâtive comparativement aux dernières années, où on débutait souvent vers la deuxième ou troisième fin de semaine de décembre, et parfois même avec des fermetures en raison des redoux », souligne la directrice générale par intérim, Geneviève Bourgeois.

En date du 12 décembre, environ 75 % des pistes étaient accessibles au Norvégien. Les sentiers plus éloignés, nécessitant davantage de neige, demeuraient à ouvrir, mais l’objectif est clair, offrir presque l’ensemble du réseau pour la période des fêtes.

La clientèle répond d’ailleurs déjà présente, particulièrement les fins de semaine, avec une moyenne d’environ 300 passages par jour lors des trois premières fins de semaine d’ouverture. Les ventes de cartes de saison vont également bon train, un engouement attribuable à l’abondance de neige et aux perspectives d’une saison prolongée.

Albanel

Du côté d’Albanel, l’Association des sportifs a aussi amorcé ses activités autour du 14 novembre, une première depuis au moins cinq ans.

« On n’avait pas ouvert aussi tôt depuis longtemps », mentionne la présidente, Isabelle Maltais.

Parmi les grandes nouveautés cette année figure l’agrandissement du réseau de fat bike, avec l’ajout d’un segment de 2,1 kilomètres, portant le total à 10,1 kilomètres de sentiers. La popularité grandissante de cette discipline a motivé l’organisme à investir dans ce développement.

L’hiver sera également ponctué de plusieurs activités au centre d’Albanel. Le programme d’initiation au ski de fond Jack Rabbit est de retour et affiche presque complet. Deux soirées de ski à la claire de lune s’ajoutent au calendrier, après le succès retentissant de l’événement tenu l’an dernier. Une activité destinée aux nouveaux arrivants est aussi prévue le 18 janvier, avec prêt d’équipement pour leur faire découvrir les sports d’hiver. Un tirage moitié-moitié servira quant à lui d’outil de financement, avec un tirage prévu le 14 mars.

Les responsables se montrent optimistes pour la suite de la saison. Tant au Norvégien qu’à Albanel, on s’attend à une hausse de l’achalandage et du nombre de membres. Si les conditions se maintiennent, les amateurs de ski de fond et de plein air devraient être servis tout au long de l’hiver.