Une rencontre littéraire avec Lisa-Marie Gagnon à Albanel

Les exploratrices littéraires, l’un des clubs de lecture de la bibliothèque d’Albanel, organisent une rencontre littéraire avec Lisa-Marie Gagnon, autrice de la trilogie Limonade, pour souligner le plaisir de lire et clore l’année en beauté.

Les exploratrices littéraires se sont formées il y a environ un an. Les membres se réunissent chaque mois pour échanger autour du livre choisi. Animées par le désir d’accueillir un auteur originaire du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean à la bibliothèque d’Albanel, elles ont lancé plusieurs perches. C’est finalement Lisa-Marie Gagnon qui a répondu à l’appel, raconte Mona Hébert, membre du club et bénévole à la bibliothèque.

Originaire de Saint‑Félicien, Lisa‑Marie Gagnon vit aujourd’hui à Montréal, où elle évolue dans le milieu de la télévision. Passionnée de lecture depuis toujours, elle nourrissait le rêve d’écrire un roman. Pour donner vie à sa trilogie @Ri:Limonade@Ri, elle a puisé dans ses souvenirs d’adolescence, qu’elle a enrichis d’expériences qu’elle aurait aimé vivre à cette époque.

La rencontre littéraire est ouverte à l’ensemble de la population. Les membres du club de lecture attendent la rencontre avec l’autrice avec enthousiasme et fébrilité. Il s’agit d’une première pour elles.

« On n’a pas mis la lecture dans notre club parce qu’on s’est dit qu’on allait la lire personnellement. On est tous en train de la lire. On a vraiment hâte à la rencontre avec l’autrice. On a plusieurs questions à poser à Lisa-Marie », souligne Mona Hébert.

L’événement gratuit aura lieu le samedi 27 décembre à 10 h à la bibliothèque Denis-Lebrun à Albanel. L’activité est remise au lendemain en cas de tempête.

Les exploratrices littéraires comptent répéter l’expérience en invitant un autre auteur au cours de la prochaine année.

« C’est important que les gens aient une connexion avec les livres qu’ils lisent. Parfois, on imagine que les auteurs sont dans leur petit monde, difficile d’approche. Ce n’est pas vrai. La majorité du temps, ce sont des gens accessibles et chaleureux. Ils ont un sens du partage », dit Mona Hébert.

Notons que la bibliothèque d’Albanel est fermée durant la période des Fêtes. L’édifice de la rue Principale ouvrira exceptionnellement ses portes le 27 décembre à l’occasion de la rencontre littéraire.