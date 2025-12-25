La magie de Noël s’invite chez Hébert et fils

La Maison funéraire Hébert et fils de Dolbeau-Mistassini a su répandre la magie de Noël auprès de 21 familles dans le besoin, en organisant un grand souper des Fêtes empreint de générosité, où cadeaux, joie et chaleur humaine se sont abondamment partagés.

L’an dernier, la Maison funéraire Hébert et fils avait offert des boîtes de repas de Noël à deux familles, l’une à Dolbeau-Mistassini et l’autre à Métabetchouan. Cette année, l’entreprise a choisi de donner encore plus d’ampleur à son geste en préparant, directement à la succursale du boulevard Wallberg, un grand souper des Fêtes.

Plusieurs semaines de travail se cachent derrière la réalisation de ce projet. La directrice des opérations, Claudy Fortin, a entre autres mis la main à la pâte. « Au mois d’octobre, j’ai appelé toutes les écoles de Normandin jusqu’à Milot. C’est notre secteur du haut du Lac. Je leur ai parlé de mon projet. Ils m’ont dit que c’était un super projet. Ils voulaient embarquer », raconte-t-elle.

« À la mi-novembre, je leur ai écrit pour leur dire combien de familles par école je pouvais accueillir. Ils nous ont attitré les familles », ajoute-t-elle.

La communauté s’est mobilisée autour du projet. Plusieurs commanditaires ont décidé de participer, à la grande satisfaction de toute l’équipe de la Maison funéraire Hébert et fils.

« On a eu beaucoup de commandites qui ont frôlé les 1000 $. Ce sont des entreprises très généreuses. On a même des gens qui sont venus donner de l’argent au salon quand ils ont entendu parler de notre projet », souligne Claudy Fortin, en précisant que près de 10 000 $ ont été récoltés.

Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de la Maison funéraire Hébert et fils pour le souper des Fêtes. L’événement s’est déroulé le 18 décembre en soirée.

Les familles étaient attendues pour 16 h 30. Avant le repas, les enfants ont eu l’occasion d’être divertis par un lutin dans la salle des familles. Le festin a été servi dans la salle de réception, en collaboration avec les buffets Michelle et Stef. Au menu : tourtière, légumes, salades, saucisses et bûche de Noël.

Le point culminant de la soirée? La remise des cadeaux en compagnie du père Noël, de la mère Noël ainsi que la fée des étoiles dans la chapelle. Une photographe était sur place pour immortaliser le moment.

Tous les parents présents ont également eu la joie de repartir avec un sac bien garni : 10 livres de pommes de terre, du porc haché, des bonbons et des poules en chocolat, sans oublier une carte-cadeau de 125 $ chez Maxi.

Couronnée de succès, cette première édition ne sera assurément pas la dernière.

« La maison mère est à Dolbeau-Mistassini. On a depuis 2024 le secteur de Chibougamau. On a acheté le salon Beaudry et fils. On va sûrement étendre l’expérience de ce côté-là aussi. On a le secteur du bas du lac. L’année prochaine, on vise de pouvoir offrir cette expérience dans nos trois secteurs », termine-t-elle.