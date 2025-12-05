La magie de Noël est de retour à Girardville

La Maison du Père Noël de Girardville est sur le point d’ouvrir ses portes. Du 5 décembre au 3 janvier, petits et grands sont invités à venir profiter d’un décor enchanteur et à vivre la magie des Fêtes en famille.

Cette année, les visiteurs pourront retrouver leurs activités préférées, telles que les glissades en tubes, le cinéma plein air, les tours de train à bord de l’Express du père Noël ainsi que les enclos des rennes. La traditionnelle rencontre avec le père Noël et les collations de mère Noël seront offertes sur place. L’attraction principale est sans contredit l’impressionnant éclairage du site du rang de la Pointe.

« Cette année, on s’attend à un achalandage sensiblement semblable aux deux dernières années. Ça joue pas mal entre 6500 et 7000 personnes dans les 24 jours d’ouverture », souligne la responsable de la Maison du Père Noël, Kathlyn Bolduc.

En nouveauté, le public aura la chance d’admirer les toutes nouvelles maisonnettes de lutins.

« On a fait une campagne de financement. On avait cinq maisons de lutins à décorer par des entreprises. On a lancé la campagne sur Facebook. Les entreprises qui étaient intéressées devaient décorer les maisonnettes à l’effigie de leur commerce », explique Kathlyn Bolduc, en saluant le support et la générosité de la communauté.

Défi du financement

Pour l’instant, la Maison du Père Noël parvient à couvrir ses frais. Faute de financement, elle n’arrive pas à renouveler son offre ou à améliorer les installations actuelles. Les subventions disponibles ne sont pas en mesure de répondre aux besoins.

« On regarde toutes les demandes de subvention du Plan Nord parce qu’on y a droit à Girardville. C’est toujours pour des nouvelles installations ou des nouveaux bâtiments et non pour de l’amélioration et de l’entretien. On aurait surtout besoin d’entretien. La maison est en bois rond. Il faudrait teindre le bois. Aucune subvention n’est offerte pour ça », dit la responsable.

Rappelons que l’attrait appartient à Destination boréale depuis 2019. L’organisation repose sur trois bénévoles. Une dizaine d’employés sont embauchés à l’hiver pour donner vie au lieu.

Le site sera accessible du vendredi au dimanche, les 5, 6, 7 décembre ainsi que les 12, 13, 14 décembre. Il sera aussi possible d’y faire un tour du 19 décembre au 3 janvier, durant la même plage horaire.

La visite est d’une durée moyenne de 2 heures. L’entrée est payante.