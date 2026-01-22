Ballet Synergie plonge le public dans un monde post-apocalyptique avec Seul(s) comme nous

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Avec Seul(s) comme nous, Ballet Synergie propose une oeuvre forte et actuelle où la danse contemporaine rencontre le théâtre dans un univers post-apocalyptique. Inspiré, entre autres, par l’univers du film La Matrice, le spectacle entraîne le public dans un futur troublant où une femme, dernière survivante d’une civilisation anéantie, est prisonnière d’une intelligence artificielle qui lui propose une réalité virtuelle aussi rassurante qu’illusoire.

Entre manipulation, libre arbitre et survie, le spectacle questionne notre rapport au progrès technologique et à ce que l’humanité risque de perdre en chemin.

« Ce qu’on souhaite avant tout, c’est que le public vive une émotion, qu’il ait l’impression d’avoir passé une vraie bonne soirée, mais aussi que ça amène une réflexion », explique Jean-Daniel Bouchard, directeur artistique de Ballet Synergie. À travers des tableaux puissants et parfois bruts, l’oeuvre explore notamment le confort apporté par l’intelligence artificielle, tout en mettant en lumière ce qu’elle peut nous faire oublier de notre nature profondément humaine.

Créé en collaboration avec le Théâtre du Mortier, Seul(s) comme nous prend la forme d’un ballet danse-théâtre porté par 14 interprètes issus du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette création s’inscrit dans la volonté de Ballet Synergie de démocratiser la danse contemporaine et d’aller à la rencontre de nouveaux publics. « On veut aller chercher des gens qui ne vont pas nécessairement voir de la danse, notamment ceux attirés par la science- fiction ou par une narration forte », souligne Jean-Daniel Bouchard. Le spectacle s’adresse principalement à un public adolescent et adulte.

Fondée en 2016, Ballet Synergie joue un rôle clé dans le développement de la danse professionnelle en région. La compagnie se distingue par sa mission d’offrir aux danseurs et danseuses formé(e)s ici des occasions de poursuivre leur parcours artistique sans quitter le territoire. « Notre objectif, c’est de permettre à la relève de continuer à danser dans des productions professionnelles, ici même, au Saguenay–Lac-Saint-Jean », affirme son directeur artistique.

Après dix ans d’existence, la compagnie continue d’évoluer, portée par le désir de créer, de collaborer et de faire rayonner la danse d’ici. D’ailleurs, pour la première fois de son histoire, Ballet Synergie présentera une oeuvre à l’extérieur de la région, soit à Lévis, marquant une étape importante dans le parcours de la compagnie.

Seul(s) comme nous sera présenté à Saguenay le 24 janvier à 20 h et à Dolbeau-Mistassini le 30 janvier à 20 h.

Pour en savoir plus sur Ballet Synergie, visitez leur site ou leur page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

