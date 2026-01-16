Arrestation d’un sexagénaire à Dolbeau‑Mistassini

La Sûreté du Québec (SQ), en collaboration avec l’équipe des crimes majeurs de Roberval, a procédé jeudi à l’arrestation de Bernard Paquet, un homme de 62 ans soupçonné d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants. Selon ce que rapporte Radio‑Canada, le sexagénaire était au cœur d’une enquête policière menée depuis plusieurs semaines.

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont perquisitionné trois résidences situées à Dolbeau‑Mistassini et appartenant au suspect. Les policiers y ont saisi environ 60 grammes de cocaïne, 20 grammes de crack ainsi que des cigarettes de contrebande.

Bernard Paquet a comparu jeudi au palais de justice, où il est demeuré détenu à la suite de son arrestation. Il devrait revenir devant la cour au cours des prochains jours afin de faire face à d’éventuelles accusation.