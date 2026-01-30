Un premier groupe dévoilé pour la Course de lit de Girardville

Pour lancer la programmation de la 10e édition, le comité organisateur de la Course de lit de Girardville a confirmé la présence du collectif en pleine ascension Classe Moyenne, qui promet une soirée des plus festives.

Dix éditions, ce n’est pas rien. La Course de lit de Girardville a une histoire bien à elle, comme l’indique la présidente du comité organisateur, Ève-Marie Bouchard.

« Notre dixième édition est importante. En fait, ça fait plus de dix ans qu’on fait ça. Avant, ça s’appelait le Maxi-Fun. C’était un festival qui durait toute la fin de semaine. Ça fait dix ans qu’on fait la Course de lit, juste une journée. Que ça soit encore présent aujourd’hui, c’est vraiment le fun. Le monde participe de plus en plus. On a des records d’achalandage chaque année. »

Tout le village se déplace pour participer à l’événement, en célébrant par la même occasion la Journée de la famille à Girardville. « C’est vraiment une belle journée. L’année passée, on avait aménagé des kiosques. Les gens viennent se promener et il y a plein de choses à voir, autant assister aux courses, manger une queue de castor, faire des jeux gonflables avec les enfants ou faire du maquillage. Il y en a pour tous les goûts », affirme Ève-Marie Bouchard.

Le site est animé pendant toute la journée, de 10 h à 15 h, où les coureurs s’affrontent dans trois types de course. À partir de 18 h, les portes s’ouvrent pour le souper, où les gagnants sont dévoilés. Puis, à compter de 21 h, la soirée se poursuit avec la programmation musicale.

C’est le collectif Classe Moyenne qui ouvrira le bal. Ève-Marie Bouchard a eu un coup de cœur pour ces jeunes artistes. « Je suis le groupe depuis leurs débuts. Il commence à prendre de l’ampleur. Je les ai vus au Festival de Saint-Tite. Dès début septembre, j’ai commencé à faire les recherches pour voir si ça pouvait entrer dans notre budget. J’en ai parlé à notre comité », dit-elle.

La présidente du comité organisateur est même retournée les voir une deuxième fois, lors du spectacle de la rentrée de l’Université Laval. « Pour de vrai, j’avais des amis qui ne connaissaient pas les chansons et ils ont dansé et ils ont quasiment chanté autant que moi. Ce sont des chansons qui sont populaires sur les réseaux sociaux. »

Le collectif Classe Moyenne est composé de Gabriel Fredette, Justin Roy, Phil Rxcket, et Zach Chico, présentant une musique mélangeant folk, country et pop.

Sans contredit, l’ambiance sera à la fête à la Course de lit de Girardville, le 23 mai prochain.

Le deuxième groupe musical sera dévoilé le 7 février. Les coureurs pourront d’ailleurs s’inscrire à partir du début du mois de mars. De belles surprises sont aussi à venir pour la programmation.