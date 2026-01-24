Quelle est la femme idéale?... Dans Roberval!

Voilà c’était le titre que j’avais choisi pour cette chronique il y a quelques jours, avant que François Legault annonce son départ. Comme il y a juste les fous qui ne changent pas d’idée, tout vient de changer. Pourtant, le paysage politique semblait très clair pour les prochains mois. L’usure du pouvoir et les mauvaises décisions allaient faire tomber la CAQ de monsieur Legault, les Libéraux qui n’arrivent pas à trouver leur sauveur et que dire des déboires de Québec solidaire. Bref, j’en arrivais à la même conclusion que tous les observateurs et les sondeurs, le Parti Québécois formera le prochain gouvernement! Mais tout vient de changer.

Les firmes de sondages vont faire beaucoup d’argent cette année! Oui car les politiciens qui répètent tout le temps qu’ils ne dirigent pas en fonction des sondages vous ont tous mentis. Rien n’est plus important que de connaître vos intentions, vos préférences que ce soit en politique, ou quand vient le temps de lancer un nouveau produit sur le marché. C’est les sondages qui ont montré à François Legault qu’il n’était plus le premier ministre que veulent les Québécois. Mais un sondage c’est comme une photo, ça fige un instant précis dans le temps. Et en politique ça change vite, une déclaration maladroite, un député qui fait une connerie et le vent tourne! Tout ça pour dire que les prochains mois nous réservent bien d’autres surprises.

Alors revenons à mon titre de départ. Si vous êtes une femme déterminée, convaincante, bonne communicatrice et que vous n’avez pas peur des défis, c’est parti, vous serez fort possiblement la prochaine députée de Roberval.

Et oui, le Parti Québécois recherche la femme idéale pour faire avancer la circonscription lors des prochaines élections. Pourquoi une femme? Pourquoi pas un homme? Très simple, les circonscriptions de Dubuc, Jonquière et Lac Saint-Jean seront représentées par des hommes lors des prochaines élections. Les jeux sont faits pour le P.Q. dans la région, sauf dans Roberval. Et c’est là que ça devient intéressant!

Depuis quelques années, tous les Premiers Ministres tentent d’avoir un conseil des ministres équilibré, composé d’un nombre égal de femmes et d’hommes. La formation d’un cabinet, c’est même un véritable casse-tête pour les chefs, Donc, la femme qui sera élue dans Roberval pourrait se retrouver dans le futur conseil des ministres de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, vous avez raison…… je rêve! mais avec la femme idéale, c’est possible!

Mais pour être choisie, la femme idéale devra être d’abord et avant tout être une souverainiste pure et dure car c’est l’obsession de monsieur Plamondon. Enfin l’espoir renaît pour les Bernard Généreux, Denis Trottier, pour ne nommer que ceux-là, qui ont consacré presque leur vie entière pour la cause. Oui les souverainistes ont la couenne dure, ils n’ont pas abandonné… mais attention, attendons les prochains sondages avant de célébrer car c’est peut-être Lucien Bouchard qui a raison! Ce n’est peut-être pas le bon moment!

Mais ce n’est vraiment pas facile de trouver une femme idéale! À ce jour, Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien et Josée Bouchard, l’ancienne présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec ont décliné l’offre et pourtant, ils s’agissaient de candidatures très intéressantes!

J’ai beau y penser, chercher, je ne trouve pas! Avez-vous une idée? Un nom? En connaissez-vous une? Bernard Généreux mène le recrutement si jamais ça vous intéresse.

La circonscription de Roberval a tellement de défis à surmonter avec ses deux MRC dévitalisées, sa population vieillissante, son industrie du bois en perpétuelle crise que vite, trouvons celle qui fera pour une fois la différence. Aidons nous collectivement, identifions cette femme qui a du leadership et qui sera fière de nous représenter.

Quelqu’un a dit un jour, nous avons les élus que nous méritons…. Il serait enfin temps que ça nous arrive