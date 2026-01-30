Le projet de nouvelle caserne passe à l’étape de l’appel d’offres

La construction de la nouvelle caserne de la Régie intermunicipale GÉANT franchit une nouvelle étape avec le lancement de l’appel d’offres. L’objectif est d’offrir à la population une installation moderne et conforme aux normes actuelles, particulièrement en ce qui concerne la santé et la sécurité des pompiers.

Le président de la Régie intermunicipale GÉANT, Dave Plourde, se réjouit de voir le projet progresser, alors que le dossier est en marche depuis 2021.

« Nous étions prêts à partir en appel d’offres au printemps dernier, mais le ministère a suspendu les aides financières, ce qui a entraîné un retard d’un an. Nous avons finalement reçu la confirmation, avant les Fêtes, qu’on pouvait aller de l’avant avec l’appel d’offres », fait-il savoir.

La nouvelle caserne, qui servira également de centre de mesures d’urgence pour le secteur, sera érigée à proximité de l’ancienne, à deux pas des Grands Jardins de Normandin.

« On avait fait l’évaluation de rénovation de la caserne actuelle. On avait quelques millions à mettre pour la remettre au goût du jour et pour la mettre aux normes aussi. Il n’y avait pas vraiment de subvention pour ça. »

« À la suite de nos calculs, on s’est rendu compte que c’était plus avantageux de reconstruire la caserne plutôt que de conserver celle-là. On avait un problème d’accessibilité au bâtiment. Ce n’était pas super facile. On était enclavé, sans possibilité d’agrandissement », indique Dave Plourde.

La mairesse de Normandin, Jacinthe Doucet, estime que le milieu a de la chance de pouvoir bénéficier d’une nouvelle caserne. « C’est positif pour le secteur GÉANT. Cette nouvelle installation va permettre d’accommoder encore mieux nos pompiers. Ça va être un beau bâtiment neuf. C’est agréable de voir ça dans notre communauté. »

Pour la santé et la sécurité des pompiers, la nouvelle caserne comprendra un parcours de décontamination. On y retrouvera aussi les bureaux pour les employés de la Régie GÉANT.

Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) et la Société du Plan Nord. Il est anticipé que les travaux de construction débutent à la fin avril 2026 et soient complétés en 2027.

Dans le cadre de l’appel d’offres, les personnes intéressées devaient faire parvenir leur soumission à la Régie GÉANT avant le 30 janvier.

Rappelons que la Régie GÉANT, qui dessert cinq municipalités sur le territoire, possède trois casernes. La principale est située à Normandin, tandis que les deux autres sont à Saint-Thomas-Didyme et à Girardville.