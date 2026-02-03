Du 1er au 7 février 2026 se tient la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires (SEMTA). Pour mettre de l’avant les enjeux des troubles alimentaires, Anorexie et boulimie Québec et la Maison éclaircie, deux organismes communautaires spécialisés en troubles alimentaires, ainsi que leurs partenaires, s’unissent pour mettre en lumière une réalité encore trop souvent méconnue.

Selon ces organismes, plus d’un million de Canadiennes et de Canadiens sont aux prises avec un trouble alimentaire, une problématique qui peut frapper à tout âge, de l’enfance jusqu’à un âge avancé, et qui traverse toutes les communautés, sans exception.

Ces derniers ajoutent que derrière des apparences souvent perçues comme standards, des milliers de personnes luttent en silence, sans diagnostic, sans soutien et sans accès à l’aide nécessaire, alors que l’invisibilité des troubles alimentaires coûte des vies.

C’est dans ce contexte que la SEMTA 2026 portera sur la thématique « La face cachée des troubles alimentaires ». Les organismes soulignent également que de s’entraîner de façon excessive pour compenser un « écart » alimentaire, surveiller constamment son poids et ressentir de la culpabilité après s’être pesé·e et/ou contrôler rigidement son alimentation en comptant chaque calorie font partie de ces comportements malsains.

Mentionnons que Anorexie et Boulimie Québec et la Maison éclaircie invitent la population à porter la couleur mauve, couleur qui représente la solidarité et la sensibilisation.