All-Tech : un transfert d'entreprise réussi !

Fondée en 2001 par M. Éric Allard, l’entreprise All-Tech est spécialisée en mécanique du bâtiment, plus spécifiquement en climatisation, ventilation et contrôle et ce autant au niveau commercial, résidentiel, industriel et institutionnel.

« En affaires depuis 1993, j’ai toujours eu cette flamme de bâtir, de créer et de faire grandir. En 2001, j’ai donné vie à un projet qui allait devenir l’une des plus grandes aventures de ma vie. Dès les premiers jours, j’ai eu la chance immense d’être accompagné par ma conjointe, Nadia Lamothe. Son soutien, son engagement et sa présence ont été essentiels à chaque étape. Ensemble, nous avons mis nos forces, nos rêves et notre énergie au service de cette entreprise, avec passion et persévérance. » souligne le fondateur.

Depuis le 1er mars dernier, Steeve Gagnon, Benoît Théberge et Louis-Frédérick Jean, qui faisaient partie intégrante de l’équipe depuis plusieurs années déjà et qui avaient contribué activement au développement de l’entreprise, ont repris le flambeau. Leur engagement à long terme et leur connaissance approfondie des opérations leur permettent aujourd’hui d’assurer la relève avec confiance et continuité. Eric Allard et Eric Tremblay se retirent comme propriétaire et sentent que l’entreprise est entre de bonnes mains. En effet, la relève avait été soigneusement planifiée depuis déjà quelques années, se faisant graduellement. Éric Tremblay est d’ailleurs toujours à l’emploi de All-Tech.

Les nouveaux propriétaires tiennent à souligner l’importance du noyau de l’entreprise : des employés fidèles, compétents, et qui sont là depuis plusieurs années.

« Trouver de la main d’oeuvre quali fiée pour nous permettre de se consacrer à nos tâches de gestion sera notre plus grand dé des prochaines années. Heureusement, nous avons la chance de compter sur des employés qui sont là depuis longtemps. Ils sont une part importante du succès de l’entreprise ! » souligne M. Steeve Gagnon, président.

La nouvelle équipe de gestion, composée de gens qui était déjà à l’emploi de l’entreprise et qui possède un solide bagage, est prête à poursuivre cette aventure et à faire grandir l’entreprise dolmissoise qu’est All-Tech.

