Choisir l’emplacement idéal pour son solarium

L’emplacement d’un solarium est l’un des facteurs les plus déterminants pour assurer le confort, la performance énergétique et la satisfaction à long terme. Bien plus qu’un simple choix esthétique, il influence directement l’ensoleillement, la luminosité, la température intérieure et même la valeur de revente de votre propriété.

Un bon positionnement permet de profiter du soleil au bon moment de la journée, d’éviter la surchauffe en été et de créer un espace parfaitement intégré à votre maison et à votre environnement.

2. Les critères à considérer pour un emplacement optimal

L’orientation est sans doute le critère le plus important, car elle détermine la qualité et la quantité de lumière naturelle reçue.

Exposition sud

Avantages : Ensoleillement maximal toute l’année, idéal pour les régions froides. La chaleur accumulée réduit les besoins en chauffage.

Inconvénients : Peut entraîner une surchauffe en été si l’ombre n’est pas gérée. Des protections solaires ou toiles filtrantes sont alors recommandées.



Exposition est

Avantages : Lumière douce du matin, parfaite pour un coin déjeuner ou un bureau. Moins de surchauffe en après-midi.

Inconvénients : Moins d’ensoleillement en hiver, ce qui peut limiter l’apport de chaleur passive.



Exposition ouest

Avantages : Lumière chaude et dorée en fin de journée, idéale pour un espace de détente.

Inconvénients : Peut causer une surchauffe estivale en fin d’après-midi. Des vitrages teintés WeatherMaster peuvent aider à réguler la chaleur.





2.2 Vues et intimité

Un solarium est une pièce d’observation et de contemplation. Il faut donc optimiser les ouvertures vers les plus beaux panoramas, tout en préservant l’intimité.

Tirer parti d’un jardin paysager, d’une vue sur un lac ou d’un espace boisé.



Utiliser des murs d’intimité pour protéger des regards tout en conservant la lumière.



2.3 Intégration architecturale

Le solarium doit s’harmoniser avec l’architecture existante, tant au niveau des matériaux que des lignes. Les structures en aluminium Sunspace, disponibles dans plusieurs finitions, permettent une intégration fluide tout en assurant robustesse et durabilité.

3. Les contraintes techniques

Accessibilité, raccordements et respect des règles locales assurent un projet fluide et durable.

3.1 Accessibilité et raccordements

L’emplacement doit faciliter les raccordements électriques, de chauffage et de ventilation. Un bon accès simplifie aussi la construction et réduit les coûts.

3.2 Gestion de l’ombre et de la surchauffe

Même avec une orientation idéale, il est essentiel de prévoir :

Des protections solaires réglables (stores, toiles filtrantes, voiles d’ombrage).



Une ventilation efficace, comme les panneaux coulissants WeatherMaster qui s’ouvrent jusqu’à 75 % pour créer un flux d’air naturel.



3.3 Réglementations municipales

Avant de débuter, il est impératif de vérifier les règlements locaux : distances par rapport aux limites de terrain, hauteur maximale, permis requis. Installation Multi Services accompagne ses clients dans ces démarches pour éviter toute mauvaise surprise.

4. Impact sur le confort et la valeur de la maison

Un bon emplacement optimise le confort toute l’année et valorise votre propriété.

4.1 Confort thermique et visuel

Un solarium bien orienté et équipé de vitrages performants crée un environnement lumineux et agréable toute l’année. Les produits Sunspace filtrent 99 % des UV, réduisant l’éblouissement et protégeant les meubles de la décoloration.

4.2 Valeur de revente

Une pièce supplémentaire lumineuse et bien intégrée peut augmenter considérablement l’attrait d’une maison sur le marché immobilier. Les acheteurs sont souvent séduits par la possibilité de profiter de la nature tout en restant à l’abri des intempéries.

5. Les solutions Sunspace pour optimiser l’emplacement

Vitrages, toits et accessoires permettent d’adapter votre solarium à toute exposition.

5.1 Vitrages haute performance

Les fenêtres WeatherMaster existent en plusieurs teintes pour s’adapter à l’orientation choisie : clair pour maximiser la lumière, bronze ou fumé pour réduire l’intensité des rayons en fin de journée.

5.2 Toits adaptés à chaque exposition

Toits en acrylique translucide pour un apport lumineux diffus.



Toits solides pour réduire l’ensoleillement direct tout en conservant la luminosité indirecte.



5.3 Accessoires pour gérer la lumière

Stores solaires: ajustables, ils filtrent la chaleur sans assombrir l’espace.



Pergolas Sunspace : créent une zone d’ombre modulable devant le solarium.

6. Pourquoi choisir Installation Multi Services pour votre solarium sur mesure

Entreprise québécoise fière de ses origines et installée sur la Côte-de-Beaupré, Installation Multi Services met près de 10 ans d’expérience au service de ses clients pour créer des espaces lumineux et confortables qui améliorent la qualité de vie tout en augmentant la valeur des propriétés.

En partenariat avec Sunspace, nous vous offrons :

Une clarté et une transparence incomparables grâce à des systèmes de fenêtres haute performance.



Une performance thermique exceptionnelle, pour un confort optimal toute l’année.



Un design élégant et durable qui met en valeur votre maison.

Avec notre service clé en main, nous vous accompagnons de la conception personnalisée à l’installation professionnelle, pour un résultat esthétique, fonctionnel et parfaitement adapté à votre style de vie.

7. Un espace sur mesure, au service de votre bien-être

Bien choisir l’emplacement de son solarium, c’est assurer son confort au quotidien, valoriser son patrimoine et profiter pleinement de la lumière naturelle.

Pour éviter les erreurs coûteuses et maximiser les avantages, l’accompagnement d’un expert est indispensable. Installation Multi Services, partenaire Sunspace, saura vous guider vers la solution idéale, adaptée à votre maison et à votre mode de vie.