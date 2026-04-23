Nutrinor offre 7 ¢ de rabais par litre d’essence à ses employés

La coopérative Nutrinor annonce le lancement d’un nouveau programme de rabais destiné à ses employés, une initiative visant à reconnaître leur engagement tout en soutenant leur pouvoir d’achat.

Dès maintenant, les employés admissibles peuvent profiter d’un rabais de 20 % sur une vaste sélection de produits Nutrinor, incluant notamment certains produits laitiers, des fromages, des viandes, le pain et le propane. À cela s’ajoute un rabais de 7 cents par litre d’essence offert dans les haltes services Nutrinor, une mesure particulièrement significative dans le contexte économique actuel.

« Nous croyons qu’il faut innover et proposer des solutions tangibles pour soutenir le quotidien de nos employés et reconnaître leur apport. Offrir des rabais sur nos propres produits, qui sont essentiels comme certains produits laitiers, le pain, la viande ou encore l’essence, est une démarche logique et porteuse de sens pour nous. », souligne Joëlle Brodie, directrice des communications de la coopérative.

Avec ce programme développé dans les derniers mois, Nutrinor souhaite également faire de ses employés de véritables ambassadeurs des produits des coopérants.