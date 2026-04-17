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Vendredi, 17 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 34 s

La Microbrasserie le Coureur des bois fête en grand son 15e anniversaire

Emmanuelle LeBlond
Le 17 avril 2026 — Modifié à 09 h 23 min le 16 avril 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Pour souligner ses 15 ans, la Microbrasserie le Coureur des Bois dévoile une programmation festive. Au cours des prochains mois, des événements, des partenariats et même de nouveaux produits seront annoncés pour célébrer cette 15e année d’existence.

Les festivités débutent le 18 avril prochain avec un Pub Quiz version Coureur des bois, où les équipes seront questionnées sur leurs connaissances de la microbrasserie.

« Notre équipe s’est laissée aller à toute la créativité possible pour souligner chaque mois nos 15 ans : un Tap Take Over, des visites de l’usine, un retour au bar de nos anciens employés et même un concours de gâteau de fête à la bière! On trouvait aussi important de souligner nos collaborateurs et partenaires locaux en les intégrant dans nos festivités par des activités spéciales. Le 21 décembre, on soufflera nos 15 bougies lors d’une soirée festive à ne pas manquer », annonce Caroline Mailloux, directrice générale et copropriétaire.

« Bien sûr qu’on va brasser une bière pour l’occasion. Nous sommes déjà à tester les recettes pour la bière 15e anniversaire, les styles de bières sont nombreux, on s’amuse ! », dit Louis Simard, brasseur et copropriétaire.

Une institution importante dans le milieu

C’est le 21 décembre 2011 que la Microbrasserie le Coureur des bois ouvrait les portes de son Bistro-Bar à ses premiers clients, où des bières artisanales étaient brassées sur place pour une première fois à Dolbeau-Mistassini.

En 15 ans, la microbrasserie a développé plus de 60 variétés de bières, employé 175 personnes dont une vingtaine encore en poste, produit plus de 675 000 litres de bière et distribué plus de 765 000 bouteilles et canettes. Elle compte également quatre bières sans alcool à son actif.

Depuis 2011, Louis et Luc Simard, Guy Savard et Caroline Mailloux ont augmenté l’offre initiale avec, entre autres, la construction de son usine de production assortie d’une boutique sur la route de la Friche et avec la distribution de ses bières presque partout sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis presque 15 ans, la microbrasserie s’est ancrée dans le paysage culturel et festif du centre-ville du secteur de Dolbeau et a su apporter un vent de changement dans les festivités locales, dans les habitudes de sorties et de consommations brassicoles des gens du milieu.

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