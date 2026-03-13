L'importance des producteurs de lait soulignée lors d’une assemblée

L’industrie laitière régionale s’est donné rendez-vous ce jeudi à La Grandmontoise de Saint-Gédéon pour son assemblée générale annuelle, soulignant l’importance de ce secteur pour la vitalité économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ).

Même avec l’adoption unanime en 2025 du projet de loi C-202, visant à protéger la gestion de l’offre lors de futurs accords commerciaux, les productrices et producteurs restent aux aguets face aux pressions entourant la révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Les producteurs de lait de la région soulignent que pour les entreprises d’ici, le maintien de cette politique est un impératif, puisqu’il s’agit d’un rempart assurant la survie du modèle de fermes à dimension familiale tout en contribuant à l’autonomie et la sécurité alimentaire du Québec.

Outre les enjeux commerciaux, les productrices et producteurs de lait anticipent une hausse notable du prix du carburant liée aux actuelles tensions géopolitiques, notamment en Iran, qui aura sans doute des répercussions sur le coût des intrants et des opérations culturales pour la saison à venir. Cependant, les producteurs laitiers régionaux se réjouissent ces derniers mois, car la demande mondiale et locale pour la protéine laitière a connu une croissance sans précédent, particulièrement dans le secteur de la transformation.

Portés par cet élan, les productrices et producteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean continuent d’investir massivement dans la modernisation de leurs installations ainsi que dans le bien-être et le confort de leurs animaux. Les producteurs de lait du SLSJ concluent en mentionnant leur engagement communautaire, alors que plus de 20 000 $ en commandites de produits cette année ont été offerts pour soutenir les activités scolaires, sportives et culturelles, en plus de dons aux banques alimentaires totalisant plus de 150 000 litres de lait.