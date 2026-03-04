SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 40s

Prix de l’essence

Une hausse de six cents le litre à prévoir dans la région

Sara-Léa Bouchard
Le 04 mars 2026 — Modifié à 07 h 09 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Une nouvelle augmentation du prix de l’essence est en cours dans plusieurs secteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, passant de 1,37$ à 1,43$, soit une hausse de six cents le litre. 

Selon les informations recensées par Info-essence CAA-Québec, le coût d’acquisition est actuellement de 1.37.6$, alors que le prix réaliste la pompe est 1.42.4$.

Du côté de nos voisins du sud, la situation ne va pas en s’améliorant, les contrats à terme sur le pétrole brut ayant fortement augmenté cette semaine en raison de la guerre contre l’Iran. En effet, le prix moyen d’un gallon d’essence a bondi de 11 cents US du jour au lendemain aux États-Unis pour atteindre environ 3,11$ US, révèle l’Association américaine des automobilistes (AAA).

Mardi, les contrats à terme sur le pétrole ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus d’un an, l’Iran ayant lancé une série d’attaques de représailles, rapporte La Presse. Le prix de référence du pétrole brut américain a bondi de 8,6% pour atteindre 77,36$ US le baril. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’admissibilité du phosphate au crédit d’impôt saluée dans la région
Publié le 2 mars 2026

L’admissibilité du phosphate au crédit d’impôt saluée dans la région

L’industrie minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean accueille favorablement l’ajout du phosphate à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt fédéral pour l’exploration minière, rapporte Radio-Canada. Selon la Table régionale de concertation minière, plusieurs intervenants du secteur entrevoient désormais des perspectives concrètes ...

LIRE LA SUITE

Les Éleveurs de volailles du Québec réclament aussi une exemption
Publié le 27 février 2026

Les Éleveurs de volailles du Québec réclament aussi une exemption

Après les Producteurs de grains du Québec, c’est maintenant au tour des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) de demander au gouvernement québécois d’exempter le secteur agricole de la tarification carbone. La sortie survient dans la foulée du dévoilement des résultats de la plus récente vente aux enchères du marché du carbone Québec‑Californie, ...

LIRE LA SUITE

Québec double le budget du programme AgroPerformance
Publié le 27 février 2026

Québec double le budget du programme AgroPerformance

Face à l’enthousiasme marqué pour le programme AgroPerformance, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a annoncé une hausse substantielle du financement consacré à cette initiative. Ce programme vise à accélérer la transition climatique et technologique des entreprises agricoles en soutenant l’acquisition ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES