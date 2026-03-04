Un projet d’abattoir reprend forme au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un abattoir régional doté d’un centre de découpe de bœuf, d'agneau et de porc pourrait voir le jour à Saint‑Prime d’ici deux ans, rapporte Radio-Canada

Selon l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, le projet permettrait de répondre à un besoin du milieu agricole, alors les producteurs de viande doivent faire abattre leur bétail à l’extérieur de la région, entraînant d’importants coûts de transport.

L’UPA, la MRC du Domaine‑du‑Roy ainsi qu’une dizaine d’acteurs du secteur agricole souhaitent transformer l’ancienne Boucherie Charcuterie Perron en un abattoir moderne. L’établissement avait été fermé en 2022 par Nutrinor en raison d’un manque de main‑d’œuvre. L’entreprise a d’ailleurs offert de céder le bâtiment pour soutenir le projet évalué à environ 3 millions de dollars.

Dans sa version actuelle, l’abattoir serait géré sous forme de coopérative, un modèle qui permettrait d’avoir accès plus facilement à divers programmes d’aide gouvernementale. Les promoteurs du projet sont toutefois toujours à la recherche d’une personne pour mettre en place la future coopérative et en assurer le démarrage.

Selon le président régional de l’UPA, la réalisation de cette initiative, sur la table depuis 2023, progresse lentement en raison des défis rencontrés par les abattoirs en milieu rural. Contrairement aux grandes installations industrielles, ces abattoirs font souvent face à des coûts de production plus élevés et peinent souvent à atteindre la rentabilité.