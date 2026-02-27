SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 mars 2026

Poursuite en Cour supérieure

Des entrepreneurs réclament plus d’1 M$ à la Municipalité de Péribonka

Émile Boudreau
Le 27 février 2026 — Modifié à 08 h 42 min le 04 mars 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Trois entreprises ayant participé à la construction de l’Espace Péribonka ont intenté une poursuite de près de 1,3 million de dollars contre la Municipalité de Péribonka, rapporte Radio-Canada.

Les firmes Isofor, Réfrigération Nordic et Construction et développement Boréal demandent d’être indemnisées pour des coûts supplémentaires survenus durant la réalisation du projet entre août 2020 et mai 2021.

Selon la poursuite, déposée en décembre 2023 et actuellement devant la Cour supérieure, les travaux, qui devaient initialement s’échelonner sur 32 semaines, se seraient finalement étendus sur 70 semaines. Les entreprises affirment aussi avoir été confrontées à des conditions bien différentes de celles prévues au départ.

Parmi les éléments pointés du doigt figurent des modifications aux échéanciers, de multiples directives de chantier, un manque de précision dans la conception du projet ainsi que les perturbations engendrées par le contexte pandémique.

Les réclamations se détaillent comme suit : Isofor réclame 883 312,71 $ dollars, Réfrigération Nordic 77 228,76 $ et Construction et développement Boréal réclame 188 241,82 $.

Inauguré en juin 2023, l’Espace Péribonka regroupe désormais l’hôtel de ville, un accueil touristique, une bibliothèque, un espace café ainsi que le musée Louis-Hémon.

