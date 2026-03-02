SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 5 s

Saint-Prime

Conditions idéales pour la 7e Traversée du lac Saint-Jean en snowkite

Émile Boudreau
Le 02 mars 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’hiver qui s’est installé cette année au Lac-Saint-Jean a offert un terrain de jeu exceptionnel aux adeptes de snowkite venu participer à la 7e édition de la Traversée du lac SaintJean en snowkite, tenue du 27 février au 1er mars à la Marina de Saint-Prime.

Organisé par le Club de Snowkite Lac-Saint-Jean, en collaboration avec la Fédération québécoise de kite (FQK) et l’école accréditée Progression Kite, l’événement a attiré cette année près d’une cinquantaine de pratiquants, venus profiter de cette expérience unique en son genre.

Selon les organisateurs, la Traversée du lac Saint-Jean est une compétition qui se distingue par son format entièrement dicté par la météo. Le vent, la visibilité et l’état de la surface orientent le déroulement des activités, une approche qui vise à optimiser tant la sécurité que la qualité de l’expérience offerte aux participants.

Ces derniers ont eu la chance de participer à deux déclinaisons : la traversée participative, plus accessible et ouverte à une large diversité de pratiquants, et la traversée compétitive, destinée aux « riders » expérimentés avec un parcours dédié.

De plus, en marge de ces épreuves, plusieurs activités gravitaient sur le site incluant des séances de pratique libre et semiencadrée, cours d’initiations pour les nouveaux adeptes, des cliniques techniques et de sécurité, des essais de matériel ainsi que zones de préparation pour les kites.

Au-delà du défi sportif, l’événement a offert un véritable spectacle aux nombreux curieux et spectateurs rassemblés à la marina. Les voiles colorées des snowkiters, se détachant de l’immensité blanche du lac gelé, ont composé un tableau visuel rarement observé dans la région

