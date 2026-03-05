La CAIRV se modernise avec l’achat d’un côte‑à‑côte

La Corporation d’aménagement intégré Racine‑Vauvert (CAIRV) a récemment procédé à l’achat d’un côte‑à‑côte, un investissement qui modernise et facilite ses opérations, notamment pour le damage des sentiers de ski de fond durant la saison hivernale.

« L’objectif de cette acquisition était de remplacer notre motoneige qui était utilisée pour tracer les pistes de ski de fond et qui commençait à être désuète. De plus, le changement d’équipement nous a permis de sécuriser les bénévoles, car l’activité de traçage des pistes de ski de fond était plus complexe lors de bonnes accumulations de neige », explique le président de la corporation, Nicolas Paradis, lors d’une rencontre avec les médias tenue au Centre touristique Vauvert‑sur‑le‑Lac‑Saint‑Jean.

Dans certaines situations, la CAIRV avait besoin d’un passage de motoneige supplémentaire pour compacter la neige, avant de tracer les pistes. « Cela complexifiait les opérations et cela amenait certains bénévoles à utiliser leur motoneige personnelle pour accompagner la motoneige de la CAIRV », souligne-t-il.

L’achat du nouveau côte-à-côte, d’une valeur d’environ 43 000 $, est accueilli très positivement. « Lors de tempêtes de neige, le Kubota sécurise les bénévoles grâce à son habitacle chauffé, les chenilles en hiver pour ne pas s’enliser et une gratte en avant pour ouvrir le sentier. Cet équipement est robuste et nous permet de diminuer les coûts de maintenance comparativement à la motoneige, ce qui est non négligeable pour un organisme comme le nôtre. »

Le véhicule utilitaire offre une grande polyvalence. Les bénévoles pourront également l’utiliser durant la saison estivale.

« La CAIRV est grandement heureuse de cette acquisition et est fière que la communauté dont les organismes et les gens d’affaires nous ont appuyés pour être éligibles au financement accordé via le Fonds de la vitalisation de la MRC de Maria Chapdelaine », dit Nicolas Paradis.

La CAIRV est un organisme sans but lucratif créé à la fin des années 1990 afin de donner une voix aux citoyens dans le développement des terres publiques intramunicipales. La CAIRV agit comme un outil collectif permettant aux résidents de Racine‑Vauvert de faire valoir leurs intérêts et leurs préoccupations du développement du milieu de vie auprès des gestionnaires du territoire.

La corporation met à la disposition des citoyens un réseau de pistes de ski de fond ainsi que de raquette durant l’hiver.