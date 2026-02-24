Avant de déménager dans une RPA: ce qu’il faut savoir

Finir sa vie d’aîné en résidence pour aînés (RPA), après avoir vendu la maison…est-ce vraiment un rêve…ou un fardeau financier? Quels sont les meilleurs choix? À l’heure où le nombre de gestionnaires de RPA pleut au Québec, le magazine Protégez-vous, en collaboration les Coops de l’Information aborde le sujet, en évaluant certains “gros joueurs” qui possèdent plusieurs établissements au Québec.

Sept journalistes ont ainsi joué les clients mystère pour dénicher un logement d’une chambre (3 ½) pour une personne autonome. Ils ont posé des questions sur les services offerts, la grille tarifaire, le bail et le processus de plainte. Ce qu’ils ont constaté ? Les logements disponibles sont rares dans la Capitale-Nationale, en Estrie, en Mauricie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans certaines régions, vous devez payer le prix ou réduire vos attentes pour trouver un logement dans une RPA.

Et parmi les régions sondées, c’est au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu’il en coûte le moins cher, avec un tarif de 2 513 $/mois, avec services retenus inclus. À l’inverse, pour exactement la même chose, c’est dans la région de Québec, de la Capitale-Nationale, qu’il en coûte le plus cher avec 2 728 $.

Autre constat troublant: la majorité des conseillers en hébergement et location de ces RPA indiquent que les plaintes se règlent à l’interne…Très peu de leurs conseillers en hébergement ont touché un mot sur l’existence du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, pourtant nommé pour cette tâche par les conseils d’administration du CIUSSS (ou du CISSS ailleurs au Québec). Plusieurs plaintes contre les RPA de la région acheminées au commissaire aux plaintes et à la qualité des services sont d’ailleurs liées au prix mensuel et aux frais. Parmi les principaux irritants rapportés par les répondants, on note les prix facturés: 31 % en sont mécontents.

Le rédacteur en chef de Protégez-vous, Frédéric Perron, mentionne qu’en déménageant dans une RPA, plusieurs aînés pensent que leurs dépenses vont diminuer, ce qui est rarement le cas. Plus du quart (27 %) ont souligné qu’ils n’étaient pas en mesure de respecter le budget qu’ils s’étaient fixé au départ, ce qui démontre l’importance de bien se préparer. Finalement, l’enquête mystère montre aussi qu’il est indispensable de magasiner plusieurs RPA avant de déménager. Les résultats détaillés de l’enquête se retrouvent au protegez-vous.ca