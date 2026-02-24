SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Collecte sélective

Une réforme bâclée, selon la filière agroalimentaire

Le 24 février 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Un regroupement d’associations issues de la filière agroalimentaire se mobilise pour dénoncer le modèle actuel pour la collecte sélective, qui est intenable pour les agriculteurs. Le regroupement en demande d’ailleurs une correction immédiate.

Pour certaines entreprises, leurs factures à assumer pour le nouveau régime, mis en place par le gouvernement du Québec en février 2025, ont vu leur valeur exploser en une année, avec des hausses pouvant atteindre entre 75% et 350%. Une dizaine d’associations économiques et de regroupements de producteurs, représentant l’ensemble des maillons de la chaîne agroalimentaire, dénoncent la catastrophe en cours qui s’intensifiera, si le cadre réglementaire imposé n’est pas modifié rapidement. 

À l’unanimité, ces associations réclament une intervention immédiate au plus tard le 20 juin. Le regroupement mentionne que le choc financier et opérationnel de cette réforme est majeur pour tout le Québec. Les nombreuses entreprises agroalimentaires précisent que plutôt de simplifier et de moderniser le système, cette nouvelle collecte sélective étrangle un grand nombre d’entreprises, où certaines voient leurs coûts bondir jusqu’à quatre fois en trois ans.

Mentionnons que selon eux, cette pression inédite, qui menace directement la viabilité des entreprises dans ce domaine, se répercutera inévitablement sur le prix du panier d’épicerie et compromet même l’atteinte des objectifs environnementaux initiaux. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hausse des propos et gestes haineux dans les écoles du Québec
Publié à 10h00

Hausse des propos et gestes haineux dans les écoles du Québec

Une recherche menée par le politologue Francis Dupuis-Déri et rendue publique hier par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) met en lumière une montée préoccupante de la misogynie, de l’antiféminisme, de l’homophobie et de la transphobie dans les écoles primaires et secondaires du Québec. L’étude repose sur des témoignages d’enseignants ...

LIRE LA SUITE

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse
Publié hier à 20h56

Marie-Karlynn Laflamme, victorieuse

Une ambiance festive, des applaudissements tonitruants et bien des drapeaux québécois s’élevaient à l’hôtel Le Montagnais, lundi soir. À l'issue de cette élection partielle dans Chicoutimi, c’est l’ex-rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie-Karlynn Laflamme, qui a pu crier victoire.  Il s’agit d’une quatrième victoire ...

LIRE LA SUITE

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats
Publié hier à 20h43

Le Parti québécois largement en tête selon les premiers résultats

Un peu plus d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats de l’élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi indiquent une avance marquée de la candidate du Parti Québécois, Marie-Karlynn Laflamme. Les bureaux de vote, ouverts de 9 h 30 à 20 h, ont accueilli un taux de participation nettement inférieur à ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES