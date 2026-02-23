SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 février 2026

Économie

Temps de lecture : 49s

Projet pilote

Québec élargi les heures d’ouverture des commerces de détail

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 16 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place, dès le 11 mars 2026, d’un projet pilote d’un an visant à prolonger les heures d’ouverture des établissements commerciaux non alimentaires.

Cette initiative permettra aux commerces de détail (boutiques, magasins spécialisés, quincailleries, marchés et autres) d’ouvrir leurs portes de 6 h à 21 h, sept jours sur sept, à l’exception des jours fériés. Certains établissements d'alimentation, pharmacies et commerces qui bénéficient d'une exemption ne seront pas concernés par ce projet pilote.

Ce dernier met d’ailleurs fin à trois autre projets pilotes débuté depuis octobre 2025 à Gatineau, Laval et SaintGeorges. Ceux-ci autorisaient déjà les commerces non alimentaires à rester ouverts jusqu’à 20 h les samedis et dimanches, également sur une base volontaire. Ces initiatives avaient été déployées pour un an, mais elles seront remplacées à compter de mars par ce cadre élargi et uniforme pour l’ensemble du Québec.

Avec cette mesure, Québec souhaite offrir une plus grande marge de manœuvre aux commerçants, en leur permettant d’adapter leurs plages horaires aux besoins de leur clientèle.

Rappelons que le Québec est l'un des seuls États en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture des commerces.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CCISF rappelle l’importance des blocs énergétiques en région
Publié hier à 14h00

La CCISF rappelle l’importance des blocs énergétiques en région

Face à l’incertitude entourant l’allocation future des ressources énergétiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) lance un appel à la prudence et à l’action. L’organisation rappelle que le maintien des blocs énergétiques dans la région constitue un enjeu stratégique majeur pour soutenir la ...

LIRE LA SUITE

Québec prolonge les Fonds locaux d’investissement jusqu’en 2028
Publié le 20 février 2026

Québec prolonge les Fonds locaux d’investissement jusqu’en 2028

Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Eric Girard, a annoncé hier le renouvellement des Fonds locaux d’investissement (FLI) jusqu’au 31 décembre 2028. Principal outil financier des municipalités régionales de comté (MRC) depuis près de trois décennies, les FLI soutiennent ...

LIRE LA SUITE

Nouvelle stratégie de défense mise en place par le gouvernement Carney
Publié le 18 février 2026

Nouvelle stratégie de défense mise en place par le gouvernement Carney

Préoccupé par le fait de pouvoir prendre ses distances par rapport aux États-Unis en ce qui a trait à l’achat de fournitures militaires, le gouvernement Carney a dévoilé mardi les grandes lignes de ce qu’il appelle sa nouvelle stratégie industrielle de défense.   Le Devoir cite que le gouvernement canadien ne veut plus être « pris en otage » pour ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES