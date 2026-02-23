SUIVEZ-NOUS

Lundi, 23 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 12 s

Courses CRYO 2026

Près de 160 coureurs bravent le froid du Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 23 février 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le froid mordant du Lac-Saint-Jean n’a pas empêché près de 160 coureurs et une centaine de bénévoles de prendre part, samedi, aux Courses CRYO 2026, un événement hivernal au profit de la Fondation Sur la pointe des pieds. L’argent amassé permettra à des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer de participer gratuitement à des expéditions d’aventure thérapeutique en nature.

Forte de sa popularité de l’an dernier, l’épreuve principale de 24 kilomètres a réuni près de 100 participants. Le départ a été donné à 15 h 30 au Chalets et Spa Lac Saint-Jean, à Chambord. Chacun des coureurs s’était engagé à récolter 750 $ pour la mission de la Fondation.

Le deuxième départ, celui du 12 kilomètres, a eu lieu à 17 h depuis la Marina de Roberval. Environ 70 coureurs ont relevé ce défi plus accessible, amassant chacun 500 $ pour soutenir les jeunes vivant avec le cancer.

Un événement soutenu par la communauté

Les Courses CRYO ont, une fois de plus, réunies plusieurs partenaires locaux qui ont contribué à la réussite de l’événement dont la MRC du Domaine-du-Roy qui soutient l’événement depuis ses débuts.

« Les Courses CRYO démontrent à quel point notre communauté sait se mobiliser pour une cause qui compte. La MRC du Domaine-du-Roy est fière d’appuyer un événement qui allie dépassement de soi, solidarité et soutien concret aux jeunes accompagnés par la Fondation Sur la pointe des pieds. », a déclaré le préfet Yanick Baillargeon.

À Roberval, le maire Jean-François Boily s’est dit tout aussi enthousiaste de voir sa ville accueillir à nouveau les participants de cette nouvelle édition.

« En prenant part à cette initiative, notre communauté démontre encore une fois que l’unité et la solidarité nous permettent d’accomplir de grandes choses », a-t-il souligné.

