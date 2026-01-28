Mario Simard salue une entente entre Port Saguenay et Mont Royal Resources

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, accueille favorablement l’annonce d’une collaboration entre Port Saguenay et l’entreprise Mont Royal Resources Limited, un rapprochement qu’il attribue directement à une rencontre organisée par son bureau au cours de l’été dernier.

Cette réunion, qui rassemblait des représentants des deux organisations, visait à instaurer un dialogue afin d’explorer les possibilités d’un partenariat stratégique. Selon le député, cet échange initial a permis d’identifier plusieurs avenues communes favorisant le développement du marché des minéraux critiques dans la région.

Mario Simard souligne que le Port de Saguenay joue un rôle central dans cette vision, notamment grâce à sa capacité d’agir comme « porte d’exportation stratégique » pour les ressources provenant du Nord québécois. Une fonction qui en fait un maillon essentiel du projet de Corridor du Nord.

Le protocole d’entente officialisé aujourd’hui entre Mont Royal Resources et Port Saguenay s’inscrit directement dans cette orientation selon le député. Celui-ci espère que cette collaboration contribuera à consolider une chaîne de valeur entièrement québécoise, depuis l’extraction jusqu’au traitement, tout en stimulant l’innovation industrielle et en renforçant la compétitivité régionale ainsi que son positionnement par rapport aux marchés internationaux des minéraux critiques.

« Je salue le travail de ces deux organisations dont la collaboration aura un impact positif pour le développement du projet de Corridor du Nord. Les entreprises auront besoin d’infrastructures pour transporter leurs minéraux et terres rares vers le Port de Saguenay. Cela vient démontrer l’intérêt du projet au gouvernement fédéral. », a déclaré Mario Simard.