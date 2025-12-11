Péribonka et Saint-Augustin: le projet de regroupement n’est pas écarté

Après avoir récemment étudié la possibilité d’un regroupement, les municipalités de Péribonka et de Saint‑Augustin confirment que le projet n’est pas écarté et qu’il devra être approfondi davantage.

Les deux municipalités ont amorcé, en avril 2024, des discussions sur un regroupement, dans un contexte où la gestion municipale se complexifiait et où chacune faisait face à une difficulté de recrutement.

Encore aujourd’hui, la municipalité de Saint-Augustin, qui a un peu plus de 400 habitants, est confrontée à une rareté de main-d’œuvre municipale.

« Les postes sont quand même assez fragiles, fait savoir le maire René St-Pierre. S’il y a un départ ou s’il y a une personne qui prend des vacances, ça devient problématique parce qu’on n’a personne pour prendre le relais. On pense qu’en étant regroupé, ça pourrait nous aider à ce niveau-là. »

Avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à travers cette démarche, les élus municipaux ont mené une étude visant à évaluer la possibilité d’un regroupement. Les résultats ont été publiés en mai dernier.

De son côté, René St-Pierre en tirait une conclusion positive. « Il y avait des économies au niveau de l’administration d’un peu plus de 125 000 $. On aurait seulement eu un conseil, entre autres », souligne-t-il.

« L’avantage, c’est qu’on pourrait avoir une direction générale et une équipe orientée un peu plus à la comptabilité. Il n’y avait pas de coupe de postes. Dans un projet de regroupement, tous les employés qui sont là demeurent. On restructure nos postes pour justement être plus efficace », ajoute-t-il.

Entre appuis et réserves citoyennes

Il était important pour les deux maires en poste d’impliquer les citoyens dans la démarche. « On a tenu des soirées d’information avant de faire une demande commune de fusion au ministère. Normalement dans le processus, les soirées d’information ont lieu après que les conseils aient déposé la demande commune. On s’était dit qu’on allait présenter l’étude avant. Après la soirée d’information, il y avait des gens pour et il y avait des gens contre », raconte René St-Pierre.

Certaines inquiétudes ont été soulevées de la part des citoyens, notamment au niveau de la représentativité des membres du conseil municipal, ainsi que la vision du développement du secteur.

À l’approche des élections municipales, le projet a été mis sur pause.

René St-Pierre se dit prêt à reprendre le travail amorcé, au moment opportun, en tenant en compte des commentaires des citoyens.

Une réflexion à poursuivre

De son côté, la nouvelle mairesse de Péribonka, Carole Tremblay, est d’avis que le projet de regroupement est « un exercice qu’il faudra pousser un peu plus pour s’assurer de bien comprendre tout ce que ça peut apporter ».

Elle salue d’ailleurs le travail qui a été réalisé dans le dossier par la mairesse sortante, Guylaine Proulx.

Selon elle, les deux conseils municipaux pourraient se réunir de nouveau pour discuter du projet, tout en actualisant certains détails de l’étude qui a été réalisée.

En attendant, Péribonka et Saint‑Augustin ont conclu des ententes de mutualisation de services avec d’autres municipalités pour répondre aux besoins actuels de main-d’œuvre.