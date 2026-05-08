Inotech Canada ouvre ses portes pour une visite industrielle

Inotech Canada ouvrira ses portes au public le 14 mai dès 16 h, dans le cadre d’une visite industrielle organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin (CCIN) et GÉANT.

La Chambre de commerce a pour objectif cette année d’aller à la rencontre des entrepreneurs sur le territoire, comme l’explique sa directrice Christine Jobin.

« C’est une visibilité qu’on veut leur donner. Quoi de mieux que d’aller chez eux et de voir ce qu’ils font. On est allé chez Bilodeau Canada il n’y a pas si longtemps. C’était une première visite. Ça s’est super bien passé. Ça nous a permis d’avoir de belles discussions. C’est un peu du réseautage en même temps », indique-t-elle.

« Dans le contexte industriel, ce sont toujours des lieux un peu plus fermés. On ne peut pas visiter ça quand on veut. On voulait vraiment toucher ce domaine-là », ajoute-t-elle.

Inotech Canada, un fournisseur d’équipements sur mesure destinés à la transformation du bois, est fier de pouvoir ouvrir ses portes et de partager son savoir-faire.

« C’est une façon de mieux se faire connaître par la communauté, souligne le président directeur général, Michel Marceau. Ça permet de voir ce qu’Innotech fait et de quelle envergure. On veut aussi montrer l’équipe extraordinaire qu’on a. »

Les membres de la CCIN ainsi que l’ensemble de la population sont invités à l’événement. Les intéressés doivent réserver leur place par téléphone au (418) 274-2004, poste 3214, ou par courriel (info@ccinormandin.ca).