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Vendredi, 17 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 34 s

Exposition à voir à L’Espace

Diane Lévesque saisit la nature à travers ses œuvres

Emmanuelle LeBlond
Le 17 avril 2026 — Modifié à 08 h 28 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La faune et la flore constituent la principale source d’inspiration de l’artiste Diane Lévesque. Qu’elle travaille au pastel ou à l’aquarelle, elle saisit la nature sous une multitude d’angles.

Le public est invité à découvrir son travail à L’Espace de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau pendant tout le mois d’avril. Diane Lévesque présente sa première exposition solo. Celle qui est également membre des Artistes et artisans en arts visuels (AAAV) de la MRC Maria-Chapdelaine a participé à des expositions collectives dans le passé.

Diane Lévesque a habité pendant plus de 30 ans à Chapais, où elle exerçait le métier d’enseignante. C’est à cet endroit qu’elle a également élevé ses trois enfants.

L’artiste a découvert son talent pour les arts visuels plus tardivement dans sa vie.

«Dans des petites municipalités nordiques, le service des loisirs fait des demandes pour donner des cours pour changer les idées des gens. Ça prend 15 inscriptions pour que le groupe débute. Un moment donné, ils étaient 14. Une personne m’a approché. J’y suis allée. J’ai commencé avec de la peinture à l’huile », raconte-t-elle.

Ce fut le déclic. Diane Lévesque a par la suite suivi des cours de dessin. Au fil du temps, elle a découvert d’autres médiums. « Un moment donné, j’étais venue à Alma durant l’été. Il y avait un événement sur l’aquarelle. C’est de là qu’est venue la piqûre. Une aquarelliste est venue s’installer à Chapais pendant sept ans. Elle a donné des cours. C’est là que je me suis initiée à l’aquarelle. »

Un coucher de soleil, une plage, une étendue d’eau, des montagnes : tous ces éléments de la nature inspirent l’artiste. Elle souhaite que ses œuvres éveillent chez le public des émotions sereines et lumineuses, semblables à celles qu’elle ressent en les créant. Les fleurs et les animaux inspirent aussi ses créations.

Diane Lévesque, actuellement résidente de Dolbeau-Mistassini, est fière de montrer le fruit de son travail. Elle se réjouit d’avoir cette opportunité.

« Je trouve ça bien qu’on ait un espace comme ça où on peut se faire connaître et montrer ce qu’on fait. Les gens peuvent venir apprécier notre travail. Il y a en a pour tous les goûts », exprime-t-elle.

L’artiste participera aussi à d’autres activités de l’AAAV de la MRC Maria-Chapdelaine au cours des prochains mois.

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