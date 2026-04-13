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Lundi, 13 avril 2026

Culture

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Slam et rap

Une tournée d’ateliers d’écriture au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 07 h 32 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Du 13 au 17 avril 2026, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean convie deux figures du slam et du rap québécois à une vaste tournée d’ateliers d’écriture dans la région.

L’auteur-interprète en littérature vivante Dominique Sacy et le rappeur originaire de la ville de Québec KJT iront à la rencontre des jeunes afin de transmettre leur passion des mots et de la langue française par le biais de leur art.

Au total, 25 ateliers gratuits seront offerts dans une variété de milieux éducatifs de la région, allant des écoles secondaires aux cégeps, en passant par les centres de formation professionnelle (CFP), les centres de formation générale des adultes (CFGA) et les maisons des jeunes. De Chicoutimi à Métabetchouan, cette initiative vise à stimuler le plaisir de la lecture et de l’écriture.

Des activités ouvertes au grand public

La tournée ne s’adresse pas uniquement au milieu scolaire. Le mardi 14 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, la Bibliothèque de Chicoutimi accueillera un atelier d’écriture rap animé par KJT à la salle Marguerite-Tellier. Offerte gratuitement, cette activité est ouverte à toute la population, en collaboration avec Slam Saguenay et les bibliothèques de Saguenay.

KJT profitera également de son passage dans la région pour monter sur scène. Le jeudi 16 avril, dès 20 h, il présentera son spectacle intitulé Lettres de noblesse à La Nuit des Temps. Les billets sont disponibles sur le site de la salle de spectacle. L’artiste et son équipe remettront un don de 5 $ au Café jeunesse de Chicoutimi pour chaque billet vendu.

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