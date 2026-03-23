Mélanie Saint‑Germain récompensée au Festival REGARD

Mélanie Saint‑Germain a vécu une véritable montagne russe d’émotions lors de la dernière édition du Festival REGARD. La cinéaste dolmissoise y a présenté en première son film Au cœur du remous et a remporté, du même coup, le prix Philippe-Belley.

En entrevue téléphonique lundi, Mélanie Saint‑Germain flottait encore sur un nuage, toujours en train d’assimiler tous les beaux moments qu’elle a vécus au cours de la fin de semaine.

« C’est tellement gratifiant cette reconnaissance du milieu, mais surtout cette résonnance chez l’autre. Il y a quelque chose qui se passe », dit-elle d’entrée de jeu.

La cinéaste était plus que contente de présenter son film Au cœur du remous pour la première fois au Festival Regard, un événement qu’elle affectionne particulièrement. « C’est de l’effervescence au pied carré. C’est un festival tellement riche. Il y a une énergie dans les salles. C’est vibrant les salles de regard. Je n’ai jamais vu ça ailleurs. Le public de regard est incroyable. Les gens veulent voir des films. Ils sont contents d’être là. »

Vendredi, Mélanie Saint-Germain a dévoilé au public son tout dernier documentaire dans le programme 100 % Régions. Elle s’est tout de suite sentie soutenue par sa communauté.

« Il y a tellement de monde de Dolbeau qui est venu. J’étais tellement contente. C’était touchant, exprime-t-elle. Il y avait une belle énergie. Quand je suis arrivée dans la salle avec mon monde, c’était électrisant. »

Le documentaire Au cœur du remous met en lumière la relation entre un père, Daniel, et sa fille, Erika, cette dernière étant confrontée à un douloureux dilemme : le lâcher-prise ou la lutte pour la santé de son père.

Le public a été touché par le film, comme le rapporte Mélanie Saint-Germain. « Il y a eu des moments de rire, de pleurs, de malaise et de réconfort. Il y a tout eu, décrit-elle. Il y a eu un amalgame d’émotions. À la fin du film, je n’ai jamais autant entendu renifler dans une salle de spectacle. C’était chamboulant. »

La cinéaste a eu la chance de vivre cet instant unique en compagnie d’Erika, celle qui lui a confié son histoire pour réaliser le film. « C’était impensable pour moi de vivre ça sans elle. Il fallait qu’elle soit avec moi. C’est dur de mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. Nous avons tellement grandi grâce à ce projet‑là, toutes les deux. La rencontre avec le public nous a fait plus prendre conscience du pourquoi on le faisait. »

Remise de prix

Dimanche, les gagnants de la 30e édition du Festival REGARD ont été dévoilés, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de remise de prix. L'événement international de court métrage tenu au Saguenay et ses cinq jurys ont récompensé 15 cinéastes qui se sont démarqués, dont Mélanie Saint-Germain.

La cinéaste dolmissoise a remporté le prix Phillipe-Belley. Au moment de l’annonce, son premier réflexe a été de prendre Erika dans ses bras, les larmes aux yeux.

« Je fais des films pour qu’on en parle, pour qu’on discute et pour ouvrir des discussions et des dialogues. J’ai espoir que les gens accueillent ce film et en parlent. C’est ça qu’il s’est passé. J’ai vu que les gens étaient ouverts à cette discussion. Ça, c’est vraiment grand pour moi », affirme-t-elle.

Projection à venir

Constatant l’engouement du public, Mélanie Saint-Germain a tout de suite écrit à son distributeur, La Bande Sonimage, pour planifier une projection spéciale.

« On entend le public. Dolbeau, notre coin de pays veut voir ce film-là. Le film est parti en festival. Il va faire son année de festival. Pour Dolbeau, je me suis dit qu’il faut organiser quelque chose. »

L’événement est en cours d’organisation. La cinéaste aimerait aussi tenir une discussion avec les spectateurs pour parler du film.