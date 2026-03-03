SUIVEZ-NOUS

Mardi, 03 mars 2026

Festival La Noce

Une 9e édition, sous le signe du coquelicot

Le 03 mars 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

C’est une vague de floraison qui attend les festivaliers pour le festival La Noce, qui aura lieu sur le site de la Pulperie de Chicoutimi les 2 au 4 juillet prochain, alors que sa programmation a été annoncée ce lundi 2 mars.

La Noce sera cette année sous le signe du coquelicot, faisant référence au 8 ans de communion dans un mariage, thème très important pour le festival. Sortant des plus récents Félix avec 12 statuettes, dont celle d’artiste féminine de l’année, Lou-Adriane Cassidy ouvrira les festivités le 2 juillet, avec des artistes comme Oui Merci ou Angine de Poitrine, ces derniers ayant profité d’un élan de popularité, même à l’international. 

Le vendredi sera également une journée garnie pour les festivaliers, alors qu’Ariane Roy, les Louanges et Velours Velours se produiront à la Pulperie. Finalement, Klô Pelgag sera la tête d’affiche pour la dernière journée du festival, avec des groupes comme Death from above 1979 et les Hay Babies. Mentionnons que les passeports et la programmation sont disponibles dès maintenant au https://www.lanoce.net/

Saveurs d’érable et festivités au cœur du centre-ville
Publié le 27 février 2026

Saveurs d’érable et festivités au cœur du centre-ville

C’est bientôt le moment de se sucrer le bec. La Cabane à sucre urbaine revient pour une troisième édition le 14 mars, en plein cœur du centre‑ville de Dolbeau‑Mistassini. Kiosques gourmands mettant l’érable en vedette, activités familiales et le traditionnel brunch du Météore : petits et grands seront servis. Le comité organisateur se réjouit ...

Le Festival du Faisan de Saint-Stanislas a « besoin de bras »
Publié le 27 février 2026

Le Festival du Faisan de Saint-Stanislas a « besoin de bras »

Le Festival du Faisan fait partie intégrante de la vie de Saint-Stanislas depuis plus d’un demi-siècle. Récemment, l’équipe en place a lancé un appel à l’aide, invitant la population à s’impliquer afin d’assurer la continuité de cet événement emblématique. À Saint-Stanislas, le Festival du Faisan représente une tradition, un rassemblement, une ...

Un nouveau pavillon consacré aux hosties et à Victor Delamarre
Publié le 24 février 2026

Un nouveau pavillon consacré aux hosties et à Victor Delamarre

L’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette entreprend un virage important dans son développement touristique avec la construction d’un nouveau pavillon dédié à la production d’hosties et à l’héritage de l’homme fort Victor Delamarre. Grâce à une contribution financière d’un million de dollars du gouvernement fédéral, le sanctuaire peut aller de ...

