Mercredi, 25 février 2026

Trois projets de parcs solaires en développement au Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 25 février 2026 — Modifié à 10 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean a annoncé avoir entamé le développement de trois projets de parcs solaires qui seront déposés à Hydro-Québec dans le cadre d’un appel d’offres provincial visant l’acquisition de 300 mégawatts (MW) d’énergie solaire photovoltaïque.

Au total, les projets représentent 19,7 MW de puissance électrique. Ils sont envisagés à Mashteuiatsh (4,9 MW), Saint-Félicien (9,9 MW) et Saint-Thomas-Didyme (4,9 MW).

À Mashteuiatsh, le parc serait situé à proximité du secteur des étangs aérés, sur la rue Matshetshu. Les parcs de Saint-Félicien et de Saint-Thomas-Didyme, pour leur part, prendraient place sur des terrains appartenant à Domtar, respectivement près de l’usine de pâte du rang Saint-Eusèbe et de la scierie située sur l’avenue du Moulin.

Rencontres d’information prévues

Afin de présenter les projets à la population et de répondre aux questions des citoyens, la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean tiendra trois séances d’information publiques.

Elles auront lieu de 16 h à 20 h le mardi 10 mars à la Salle Gaieté pour Saint-Thomas-Didyme, le mercredi 11 mars à Hôtel de la Boréalie pour Saint-Félicien et le jeudi 12 mars au Musée ilnu pour Mashteuiatsh.

« Le milieu assume son leadership en développement de projets énergétiques 100 % communautaire. Nous sommes persuadés que le modèle de l’énergie communautaire favorise la réalisation de projets responsables et permet de maximiser les retombées pour l’ensemble du territoire. Le développement de projets de parc solaire représente une opportunité de développer une nouvelle expertise dans ce secteur d’activités. », a déclaré le président de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, Richard Hébert.

Rappelons que la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean est un organisme à but non lucratif créé en 2007 par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. Elle a notamment piloté le développement des centrales hydroélectriques communautaires de Val-Jalbert et de la onzième Chute.

