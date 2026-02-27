SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 16 s

Cabane à sucre urbaine à Dolbeau-Mistassini

Saveurs d’érable et festivités au cœur du centre-ville

Emmanuelle LeBlond
Le 27 février 2026 — Modifié à 10 h 18 min le 26 février 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

C’est bientôt le moment de se sucrer le bec. La Cabane à sucre urbaine revient pour une troisième édition le 14 mars, en plein cœur du centre‑ville de Dolbeau‑Mistassini. Kiosques gourmands mettant l’érable en vedette, activités familiales et le traditionnel brunch du Météore : petits et grands seront servis.

Le comité organisateur se réjouit d’offrir pour une troisième fois cette activité sucrée. « C’est vraiment une belle journée où on célèbre l’arrivée du printemps, souligne la présidente, Megan Thibault. C’est festif et familial. Tout le monde est là, autant la famille que les amis. Tout le monde est content de sortir. On est chanceux. Dans les deux dernières années, il a fait beau. Il y avait un gros soleil et la neige était fondue. »

Cette année, le nombre de kiosques, mettant en valeur les produits de l’érable, sera bonifié sur le site. On retrouvera en nouveauté Mira cocktail, Érablière au Sucre d'Or ainsi que Les Macaronneuses.

Les exposants des éditions précédentes seront de retour. Entre autres, Cépages en fête servira du café et du vin chaud. Nancy Laurendeau proposera des cornets, des saucisses à l’érable, des galettes et des muffins. Et puis Manon Brassard aura préparé de la soupe, des galettes et du fudge. La Microbrasserie Le Coureur des Bois offrira la bière officielle de la Cabane à sucre urbaine, une double rousse à l’érable.

Le comité tient d’ailleurs à faire rayonner les exposants locaux, notamment ceux de Dolbeau‑Mistassini.

Pour les familles, mascotte et maquillage feront le bonheur des enfants. Un spectacle de musique traditionnelle animera également le boulevard Wallberg, tout comme la classique compétition de sciage au godendard.

Le traditionnel brunch cabane à sucre au restaurant Cuisine Fusion Météore sera offert de 8 h à 12 h, sur réservation.

Pour les intéressés, le comité organisateur est toujours à la recherche de bénévoles pour la journée.

