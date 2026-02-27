Le Festival du Faisan de Saint-Stanislas a « besoin de bras »

Le Festival du Faisan fait partie intégrante de la vie de Saint-Stanislas depuis plus d’un demi-siècle. Récemment, l’équipe en place a lancé un appel à l’aide, invitant la population à s’impliquer afin d’assurer la continuité de cet événement emblématique.

À Saint-Stanislas, le Festival du Faisan représente une tradition, un rassemblement, une fierté locale depuis plus de 50 ans, selon la responsable des communications au sein du comité organisateur, Catherine Gagnon.

« Le festival est rassembleur. Il réunit toute la collectivité. Les gens d’ici aiment ça. On habite en forêt : Saint Stanislas, ce sont des champs et des bois. Le festival met en valeur toute la richesse de notre territoire. Ce sont des gens de la forêt, des travailleurs agricoles. On se retrouve dans un lieu qui nous ressemble, un endroit familier pour chacun. C’est l’identité même de Saint Stanislas. »

Durant l’événement, qui se tient généralement en septembre, le public est invité à participer à ce festival de chasse en prenant part aux battues. Mud Drag, jeux pour enfants, kiosques d’artisans : l’ambiance est festive sur le site.

Le Festival contribue également à attirer des visiteurs et à dynamiser la municipalité. Différentes activités de financement sont organisées au cours de l’année afin de soutenir la tenue de l’événement.

« On vient de faire le rallye de motoneige. On a eu 51 équipes qui ont participé, ce qui représente 102 coureurs. Il y a eu une soirée dansante. C’était vraiment un beau succès. »

L’équipe organisatrice se réjouit de la bonne santé du Festival, tant sur le plan de la participation que des finances, qui sont entièrement au vert. Toutefois, pour diverses raisons, plusieurs personnes ont quitté. Le comité et les bénévoles s’essoufflent, d’où l’appel à l’aide lancé récemment.

« On a donné énormément de temps, d’énergie et de cœur pour sauver et faire grandir le festival. Et maintenant, si personne ne se joint à nous, la survie du Festival du Faisan est réellement en jeu pour 2026 », est-il écrit sur la page Facebook de l’événement.

Pour assurer sa pérennité, le Festival du Faisan a besoin de personnes prêtes à s’impliquer, de façon ponctuelle ou régulière. Que ce soit de préparer le terrain et les bras, aménager la piste de Mud Drag ou d’assurer l’entretien des champs, l’équipe a besoin de renfort.

« On est tous des jeunes familles. Il y a les enfants à travers tout ça. C’est assez prenant. C’est pour ça qu’on cherche davantage de gens dans le comité. On veut s’ajouter des bras », souligne Catherine Gagnon.

La 52e édition du Festival du Faisan est prévue du 11 au 13 septembre prochain. Le compte à rebours est lancé. Les organisateurs espèrent que maintenant la communauté répondra à l’appel.