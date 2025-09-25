La MRC de Maria-Chapdelaine célèbre les Journées de la culture

Une panoplie d’activités gratuites sont proposées dans la MRC de Maria-Chapdelaine afin de célébrer en grand les Journées de la culture, du 26 au 28 septembre.

Les Journées de la culture débuteront en force le 25 septembre avec un 5 à 7 festif à L’Espace, organisé par la Ville de Dolbeau-Mistassini. Ce sera l’occasion de connaître la programmation complète de la 29e édition.

L’auteure Katherine Girard, originaire du Lac-Saint-Jean, fera un arrêt à la bibliothèque municipale de Dolbeau-Mistassini, le 26 septembre, pour parler de sa dernière sortie littéraire, soit le premier tome de la série Helena.

Les amateurs d’improvisation seront servis avec le concept IMPROVORE qui débarque au Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, le 26 septembre en soirée.

Les Artistes et Artisans en Arts Visuels de la MRC de Maria-Chapdelaine vont créer en direct des œuvres à L’Espace, le 27 septembre à 13 h 30.

Tout au long de la fin de semaine, une variété d’ateliers sont proposés sur le territoire, allant de la danse contemporaine à la musique traditionnelle, en passant par la peinture à l’huile au tricot.

Péribonka

La chanson francophone sera en vedette à Péribonka avec deux spectacles à l’Auberge Île du repos. L’autrice-compositrice-interprète Sandra Contour présentera son univers musical le 26 septembre à 21 h. L’artiste originaire d’Alma a sorti son premier album J’ai pas d’visite en mai 2024.

Le deuxième spectacle braquera les projecteurs sur l’artiste albertain Sympa César, le 27 septembre à 21 h. L’auteur-compositeur-interprète francophone a sorti son premier EP en novembre 2021.

Sainte-Jeanne-d’Arc

Sainte-Jeanne-d'Arc participe pour une deuxième année consécutive aux Journées de la culture. Cette année, la thématique choisie est celle du théâtre avec des ateliers de formation et un spectacle professionnel.

Une initiation à l'interprétation théâtrale est offerte pour différentes tranches d’âges, soit les jeunes, les adolescents et les adultes. Les participants pourront en apprendre davantage sur les principes de base avec le comédien professionnel natif de la région, Jacob Lévesque.

La population pourra aussi assister à une lecture publique professionnelle d'une comédie d'été afin de démontrer le travail de personnification scénique.

L'ensemble des activités aura lieu les 26, 27 et 28 septembre à la salle communautaire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Les inscriptions sont obligatoires pour les ateliers. L’entrée est libre pour le spectacle.

Saint-Thomas-Didyme

La danse est à l’honneur à Saint-Thomas-Didyme avec l’événement Ce soir, on danse!. Les citoyens sont invités à bouger et à s’amuser dans une ambiance festive. Une séance de hip-hop est prévue de 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants au pavillon Landreville, suivie d’une pause jus et collation.

La danse en ligne pour les adultes se tiendra à la salle de la Gaieté dès 18 h 30. Une prestation des élèves de Karine Gilbert aura lieu à 19 h 30. Ensuite, les danseurs intermédiaires pourront prendre part à un atelier. La soirée se terminera avec un cocktail et un petit lunch pour les participants.

Girardville

À Girardville, place au théâtre. Une représentation et un atelier expérientiel « Les suzanneries » seront présentés aux citoyens, le 26 septembre. En avant-midi, les enfants de l’école auront droit à des ateliers de théâtre présentant des coutumes d’autrefois. Une représentation, composée de récits humoristiques, se déroulera à la résidence de la Retraite en Or, dès 13 h 30.

Saint-Eugène-d’Argentenay

Saint-Eugène-d’Argentenay participe aux Journées de la culture, en proposant une activité muséale intitulée « Temtao et les amis de la terre » aux enfants de l’école primaire.

Notons qu’il est possible de consulter l’ensemble de la programmation en ligne sur le site web des Journées de la culture.