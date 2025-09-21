Baisse d’achalandage dans certains musées

Certains musées de la région et leur achalandage sont affectés depuis que la gratuité offerte chaque premier dimanche du mois ne s’applique désormais qu’aux jeunes de moins de 20 ans.



Pour le Musée Ilnu de Mashteuiatsh, cette catégorie d’âge ne représentait qu’une faible partie des visiteurs qui se déplaçaient pour profiter de la mesure mise en place par le gouvernement du Québec.

« Les jeunes de 18 ans et moins, en général, fréquentent le musée lors de sorties scolaires et ne reviennent pas dans un autre contexte le dimanche », explique la directrice générale de la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh, Isabelle Genest.

La gratuité était offerte au Musée Ilnu depuis 2018. Depuis, des statistiques sur l’achalandage ont été cumulées et il a été possible d’obtenir un portrait plus détaillé des visiteurs.

« Une partie de notre clientèle qui venait le dimanche était composée de 60 % d’adultes et de 15 % d’aînés, souvent accompagnés de jeunes enfants et d’adolescents, lesquels représentent une proportion plus faible. Nous avons constaté qu’avec les changements liés à la gratuité pour tous, l’achalandage diminuait largement pour le groupe d’âge qui correspond à 75 % des personnes venant profiter de nos expositions et des activités culturelles le dimanche. Cela limite concrètement l’accessibilité à la culture au sein de notre institution », précise-t-elle.

Adaptation

Comme l’initiative ne contribuait plus suffisamment au bien-être du musée, le conseil d’administration a décidé de mettre fin à la mesure et de rétablir l’ancien horaire d’ouverture, soit du mardi au samedi. Cet horaire permet de mieux contrôler les dépenses liées à la main-d’œuvre et d’optimiser l’offre de service.

Plusieurs activités sont également organisées par la Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh pour bonifier l’offre du musée, telles que des ateliers de bricolage avec les enfants, des lancements de livres ainsi que des diffusions de films produits par des membres des Premières Nations.

Par ailleurs, une maison d’édition sera bientôt créée afin de promouvoir les auteurs de la région et de générer des revenus de façon plus autonome.

Musée Louis-Hémon

Le Musée Louis-Hémon de Péribonka est également touché par le changement de la mesure et aurait accueilli près de 300 visiteurs de moins que l’année précédente, confirme la directrice générale, Michelle Tremblay.