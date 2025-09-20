Un voyage unique au bout du monde dans les cinémas de la région

Pour leur retour dans les cinémas de la région cette saison, les Aventuriers Voyageurs proposent un voyage unique au bout du monde avec le film Antarctique. Le grand reportage réalisé par Solène Desbois plonge au cœur du continent mythique et fascinant recouvert de glace situé au pôle Sud.

C’est l’endroit sur la planète où sont enregistrées les températures les plus froides et les vents les plus forts, avec des paysages grandioses et extrêmes qui abritent une faune marine unique.

Rejointe alors qu’elle se trouvait au large du Cap-Vert pour un autre reportage, Solène Desbois précise que son film dure un peu plus d’une heure. Il est aussi précédé d’une vidéo de mise en contexte d’une quinzaine de minutes où elle explique sa démarche.

« Le fil conducteur de mon film, c’est le paradoxe de la vie humaine dans un continent où l’humain n’a pas sa place. La première partie porte surtout sur l’aspect historique avec les premiers explorateurs et la fascination pour le continent qui dure depuis des siècles. J’ai aussi interrogé des scientifiques sur place et côtoyé des animaux qui peuplent ce territoire. Il y a une vie qu’on ne soupçonne pas. »

La réalisatrice ajoute qu’elle propose un voyage immersif dans les splendeurs d’un sanctuaire préservé, mais fragile.

« Il a son propre écosystème et abrite une faune unique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, mais c’est fragile et on le sent. Il y a un procédé de décontamination quand on arrive en bateau avec les bottes et tout, etc. Malgré les précautions prises, il y a eu une épidémie de grippe aviaire l’hiver dernier. On arrive dans un endroit où l’humain ne se sent pas dans son environnement. »

Surtourisme

Solène Desbois, qui s’était déjà rendu sur place en 2016, a aussi constaté que les touristes sont de plus en plus nombreux en Antarctique et n’hésite pas à parler de surtourisme.

« Les chiffres sont énormes ! Entre 2016 et mon dernier voyage, ça a doublé. On est passé de 40 000 passagers sur les navires de croisières à 80 000. Les chiffres de la dernière saison indiquent qu’on est presque à 120 000. Pendant des années, c’était un tourisme de niche, mais l’offre des compagnies a augmenté. »

Réchauffement climatique

Le réchauffement climatique reste cependant la principale menace selon elle.

« Le dernier record de chaleur enregistré quand j’y étais, c’est un mercure qui a atteint 18 degrés. C’est le continent de tous les extrêmes. Il fait moins 90 degrés au centre et 18 sur la côte. »

Le film Antarctique sera présenté dans 5 cinémas partout dans la région.

Il sera projeté au Complexe Alma le 21 septembre (15h30) et le 24 septembre (18h30), ainsi qu’au cinéma de Dolbeau-Mistassini le 25 septembre (19h) et Roberval le 28 septembre (13h).

Au Saguenay, il sera à l’affiche du Cinéma Odyssée de Chicoutimi le 5 octobre (13h) et le 8 octobre (19h). Le grand reportage sera également projeté au cinéma Apéro de Jonquière le 6 octobre (19h) et le 9 octobre (13h).