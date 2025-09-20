Une trentaine d'artistes réunis cette fin de semaine pour la 2e édition

Le Symposium de la Chute à l’Ours tiens sa deuxième édition cette fin de semaine, les 20 et 21 septembre, au Site touristique Chute à l’Ours, à Normandin. L’événement, consacré aux arts visuels, réunira plus d’une trentaine d’artistes professionnels provenant de diverses régions du Québec.

Sous chapiteau, les visiteurs pourront découvrir une grande variété de créations originales et rencontrer les artistes. Des tirages seront également organisés, permettant aux participants de remporter différents prix.

L’artiste Emmanuelle Gendron agi comme présidente d’honneur de cette édition.

L’objectif du symposium est de mettre en valeur le travail des artistes québécois en arts visuels et de favoriser la rencontre entre le public et les créateurs. La liste complète des participants est disponible sur le site web du Site touristique de la Chute à l’Ours.

Programmation

La journée du samedi 20 septembre s’ouvrira dès 8 h avec une balade poétique animée par la présidente d’honneur, Emmanuelle Gendron, une activité qui nécessite une inscription préalable. L’exposition prendra ensuite son envol à partir de 10 h, sous le chapiteau du site. Le public pourra également profiter de deux prestations du quintette de cuivres de l’Orchestre à vents de Normandin, prévues à 10 h 30 et à 13 h 30. La journée se conclura à 17 h avec la fermeture de l’exposition.

Le dimanche 21 septembre, l’exposition sera accessible de 10 h à 16 h. En après-midi, à 13 h 30, Emmanuelle Gendron offrira une démonstration de son travail artistique devant le public. L’événement se terminera à 15 h 30 avec le dévoilement des gagnants du tirage.