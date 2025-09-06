Le Festival du Faisan de Saint-Stanislas est en cours pour sa 51ᵉ édition

La 51ᵉ édition du Festival du Faisan de Saint-Stanislas a pris son envol vendredi soir et se poursuivra jusqu’à ce dimanche 7 septembre. Cet événement rassemble chaque année amateurs de plein air, familles et passionnés de chasse et de loisirs, offrant une combinaison unique d’activités sportives, culturelles et festives.

Le festival s’est ouvert vendredi avec une soirée de danse en ligne, marquant le lancement officiel des festivités. Samedi, la journée sera bien remplie avec des battues, des jeux gonflables pour les enfants, une variété d’exposants, un Mud Drag, ainsi que des activités de tir telles que le tir au pigeon d’argile et le concours de tir de précision. La soirée se terminera en avec un spectacle musical de Lex Rose, suivi d’un feu d’artifice.

Dimanche, les festivités continuent avec de nouvelles battues, du tir au pigeon d’argile, un concours de tir de précision, ainsi que des exposants et des jeux gonflables. Les enfants pourront également se faire maquiller.